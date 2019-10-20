移民署夜間出擊嘉義逮6失聯移工　「阿迪」：誤聽友人建議

▲移民署查獲非法移工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲線報，轄內有國人提供數名男性非法外來人口住處及伙食，平日帶著他們四處打零工。經數度派員勘查，掌握夜間結束工作返回住處的關鍵時段，動員人力埋伏守候，一見到目標對象出現，移民官立即一擁而上，過程中2名外來人口逃竄至附近樹叢，企圖利用夜色躲避查緝，仍然被早就布署就位的移民官鷹眼鎖定，一舉查獲1名非法雇主及6名越南籍及印尼籍的非法外來人口，全部都被依違反入出國及移民法及就業服務法帶回調查。

▲移民署鷹眼夜襲查獲非法雇主 。（圖／記者翁伊森翻攝）

躲藏在樹叢的失聯移工「阿迪」說，他今年7月8日才好不容易申請到臺灣的鋼鐵工廠工作，因誤聽友人建議，9月底離開工廠四處打工，他被查獲時，原本還跟雇主在住處外抽菸，看見移民官突然出現，想到還沒賺到錢所以拔腿就跑，以為自己膚色較黑，晚上躲到樹叢就不會被發現，結果還是逃不出經驗豐富移民官的查緝。即將面臨遣返命運的阿迪悔不當初，而站在一旁的非法雇主則是臉色鐵青，必須面對法律的制裁。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，該隊19日執行全國擴大聯合查緝行動，全天查獲非法雇主、仲介及非法外來人口25人，將持續會同友軍加強查緝，淨化社會治安。本案被查獲的非法雇主即將面臨違反就業服務法15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。呼籲國人切勿以身試法，如發現外來人口非法工作，可撥打該隊檢舉專線05-362-5162舉報，查獲違法情事將可獲得豐厚檢舉獎金。