韓國瑜護衛隊遭砸雞蛋　朱立倫：絕對不容許再發生！

▲朱立倫陪同萬美玲參拜桃園景福宮。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜在造勢場合遭「蛋洗」，前新北市長朱立倫20日受訪表示，台灣民主最重要的建構基礎，就是大家能夠尊重不同的聲音，能夠共同的推動台灣的自由民主。

對於韓國瑜遭抗議民眾砸雞蛋，朱立倫上午陪同萬美玲參拜桃園景福宮時受訪表示，任何的暴力行為，不但要譴責，而且絕對不容許再發生，希望在整個選舉過程中，不管是任何的選舉，選民能夠彼此尊重不同的聲音，絕對不要有任何不理性的、惡意的抗議行為，不管是哪一個政黨都不是對社會容許的。

距離大選剩下80幾天，朱立倫也給韓國瑜兩點建議，一、國民黨內部團結。二、積極擴大支持層面。朱立倫表示，不是同志也可以是朋友，應該化敵為友、增加支持，各地立委參選人也要腳踏實地的勤跑基層，讓母雞、小雞一起爭取2020勝選。

▲朱立倫幫萬美玲站台輔選。（圖／朱辦提供）

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