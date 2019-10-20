太誇張！男開車恍神直衝人行道　狂掃8輛機車+撞斷路樹...網嚇傻：怎麼開的？

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市永和中山路一段20日上午發生一起誇張車禍，一輛銀色休旅車從永和路要右轉中山路時，不明原因失控衝向一旁人行道，一連掃過8輛機車，就連路樹都被撞斷，相當驚悚，所幸車禍並無造成人員傷亡。

▲吳姓駕駛開車恍神，整輛車失控衝向人行道，波及8輛機車，連路樹都被撞斷。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，吳姓駕駛20日上午8時30分左右開車從永和路要轉中山路，卻不明原因直直衝向人行道，撞毀停在上方的8輛機車，就連路樹都被撞斷。警方獲報趕抵現場，吳男供稱，自己不小心恍神，才釀成大禍，而經酒測值檢測，吳男並沒有喝酒，至於詳細的車禍原因，還有待進一步調查釐清。

▲吳姓駕駛開車恍神，整輛車失控衝向人行道，波及8輛機車，連路樹都被撞斷。（圖／記者陳雕文翻攝）

事後，有民眾將現場畫面拍下PO網，並貼心提醒車主前往確認機車是否遭到波及，但也因此引起網友熱議，「還好沒撞到人」、「連樹都撞斷，太狂了」、「休旅車撞路樹跟機車好在沒傷到路人」。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

小弟開賓士撞民宅！急撂大哥討「秀秀」 他到場譙警X你娘...被噴辣椒水制伏

預約美體按摩！按完腿冒出20條「紅色長巨蟲」 美腿少婦痛到崩潰：好刺好熱

快訊／蔡英文台中跑透透！國安人員疑過勞突「胃痙攣」 冷汗狂冒競總前昏倒