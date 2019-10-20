影／陸港澳辦副主任：澳門「一國兩制」經驗可供香港借鑒

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院港澳辦副主任黃柳權19日表示，「一國兩制」在澳門的實踐不僅遵循了該模式的基本精神和原則方針，而且根據澳門實際，創造了許許多多具有澳門特色的經驗做法，不僅可以用來指導未來澳門的實踐，也可以為香港提供一定的借鑒。

《中新社》報導，「慶祝澳門回歸祖國20周年研討會」19日在北京大學舉行，與會的黃柳權表示，「一國兩制」是一個科學構想，在實踐中需要結合當地的實際情況，探索適合自身的發展道路。澳門在這方面是一個成功的範例，其經驗值得認真總結。

▲澳門。（圖／CFP）

此外，在經濟方面，澳門特區政府經濟財政司司長梁維特介紹，澳門經濟穩定發展的過程，也是澳門踐行「一國兩制」方針的其中一個重要環節。如今，澳門在保持主要支柱產業優質穩定發展的同時，也基本形成了經濟適度多元的格局。

在教育方面，澳門基本法推廣協會副理事長李沛霖結合近期香港局勢指出，「一國兩制」在澳門的成功實踐，與愛國教育有著密切的關係。

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

根據《香港01》，黃柳權指出，當前港澳社會、特別是香港出現的很多問題，從根源上是與有些人對「一國兩制」存在模糊甚至錯誤的認識有關，有需要加強對「一國兩制」理論的研究，深入挖掘「一國兩制」的基本精神和核心要義，建構「一國兩制」的法理和學理基礎，並用港澳乃至國際社會聽得懂、願意聽的語言進行展示。

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