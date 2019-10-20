「什麼都還沒做，沒有壓力」柯文哲狂酸韓國瑜　台下一片叫好

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台灣民眾黨20日上午在黨主席柯文哲的帶領下，在高雄公布第二波2020大選區域10位立委參選人，柯文哲會後接受媒體訪問，依舊不改大砲個性，狂酸高雄市長韓國瑜：「發大財就算了」、「韓國瑜什麼都還沒做，沒有壓力」。

▲台民黨主席柯文哲來到高雄發布黨內立委名單。（圖／記者吳奕靖攝）

台北市長柯文哲20日南下高雄出席活動，稍早在「柯P青年創業論壇」中狠酸高雄市長韓國瑜：「你們現在連市長都沒有了」；接著以黨主席身分出席「台灣民眾黨立法委員提名記者會」，連酸韓國瑜：「發大財就算了」、「韓國瑜什麼都還沒做沒有壓力」，不改以往嗆辣個性。

▲台民黨主席柯文哲來到高雄發布黨內立委名單。（圖／記者吳奕靖攝）

媒體發問，自從韓國瑜投入總統大選後，藍綠對峙加溫，這樣是不是更邊緣了第三勢力，試問柯文哲有沒有辦法不讓台民黨被邊緣化，柯文哲說：「不管藍綠兩黨一直再拉高統獨的合法性，從來沒人告訴我們，你們當選後台灣會怎樣？就好像我們問小英，你當選後，兩岸局勢如何轉彎？那發大財就算了，這只是喊口號好不好？」大酸韓國瑜「發大財」只是在喊口號。

柯文哲再舉例，「做一個台北市長手上每一個案子幾百億在跑，全神貫注都不一定做的好，假設我現在在跑總統大選，那南門市場根本無法開工，不過韓國瑜問題就比較小，因為他什麼都還沒做。」直指韓國瑜當選市長三個月就落跑投入總統參選，現場民眾一片叫好。

柯文哲深入韓國瑜地盤，原本是為黨內立委參選人站台，然而接受媒體訪問依舊不改大砲個性，連酸地主「韓國瑜」沒在怕。

►腦公！你不可以賴帳喔