　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

解脫了！失聯移工夫妻檔　找無頭路吃泡麵過活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工，其中1對夫妻檔，被專勤隊查獲後不但無失落感，反而有獲得解脫的感覺，因找不至工作，常共吃1碗泡麵充飢，且過著有一餐沒一餐的日子，全案偵訊後移送收容。

台南市專勤隊指出，據報這些失移工，白天四處打黑工維生，經派員前往實地勘查，發現確有非法移工居住跡象，即於日前動員多名幹員前往包抄，一舉緝獲5名逾期外來人士。其中1對男女為夫妻檔，被專勤隊查獲後不但無失落感，反而有獲得解脫的感覺。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，丈夫原本在馬來西亞工作，回到印尼後找不到工作，因家境清寒，聽說來台灣工作可賺取較高的工資，同時又想與在台非法打工的妻子團聚，於是在印尼透過朋友四處借貸，湊足了約新台幣2萬元辦了觀光簽證，以觀光名義來台打黑工。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專勤隊幹員查緝時發現屋內居住環境髒亂，窗戶沒有玻璃，只用紙板固定遮風擋雨，查緝過程中2人試圖從破損的冷氣窗口逃跑，但仍為早已在外部署等待的幹員所擒獲。在偵訊過程中，該夫妻2人表示滯台期間由於工作不穩定，經常無法填飽肚子，夫妻2人常常共吃一碗泡麵充飢，而且過著有一餐沒一餐的日子，就連被查獲時也身無分文，專勤隊幹員同情他們處境艱難，也先行掏腰包買麵包及鮮奶讓2人先行充飢，全案調查後依法解送移民署高雄收容所收容，等待後續執行驅逐出國。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，提醒國人千萬不要心存僥倖，非法僱用外來人口從事非法工作，一旦被查獲依據就業服務法將裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。呼籲仍滯留在台的非法外來人口儘速向各縣市專勤隊投案，才可以早日回家，也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-581-3019，提供查處資訊，如查獲非法雇主、仲介及非法工作外來人口等違法情事，將可獲得高額檢舉獎金。

ET快訊
方向盤左邊「神奇桿子」功能曝！駕駛：一堆人不知正確用能少很多
萬聖節最本土變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」家長全跪了
吳小哲遭斷手腳首露面！連骨頭都挖出來嘆「像廢人」：上廁所都要
洋基掰！奧圖維再見兩分砲　美冠G6太空人闖世界大賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

解脫了！失聯移工夫妻檔　找無頭路吃泡麵過活

穿上國花圖樣國服　桃園越配全運開幕參與「築夢桃園」

2019年全運會以夢想揭幕　鄭文燦：運動是台灣團結的起點

桃園全運會鐵人三項三連霸金牌選手　埤塘邊浪漫求婚

大溪好好玩大家都愛來　月眉全民音樂野餐會爆滿

空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

普悠瑪追思會！6432號列車台東車站鳴笛「接引18位罹難者」　家屬：放下過生活

韓國瑜離場遭民眾蛋襲　蔡英文台南競總：請警方儘速偵辦查明

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

解脫了！失聯移工夫妻檔　找無頭路吃泡麵過活

穿上國花圖樣國服　桃園越配全運開幕參與「築夢桃園」

2019年全運會以夢想揭幕　鄭文燦：運動是台灣團結的起點

桃園全運會鐵人三項三連霸金牌選手　埤塘邊浪漫求婚

大溪好好玩大家都愛來　月眉全民音樂野餐會爆滿

空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

普悠瑪追思會！6432號列車台東車站鳴笛「接引18位罹難者」　家屬：放下過生活

韓國瑜離場遭民眾蛋襲　蔡英文台南競總：請警方儘速偵辦查明

39歲男逛百貨突癱軟跪地　警消緊急CPR、AED救回一命

奧圖維一棒轟死洋基　獲選美冠MVP締造史上唯一紀錄

紅色法拉利台74線狂飆149公里　「嚴重超速」吊照3月重罰8000元

網熱推6大護髮油　輕盈免沖洗、一抹搞定毛躁乾枯髮

衝下樓郵差卻走了！　公寓住戶貼字條「請等3分鐘」　網兩派戰翻：沒人在家呢

月經後「被逼喝四物湯」？中醫答案「婆媽臉綠了」　網瘋讚：超實用

「長征」後首項　陸推「龍」系列運載火箭鎖定商業需求

小弟開賓士撞民宅！急撂大哥討「秀秀」　他到場譙警X你娘...被噴辣椒水制伏

豁出去了！當柯文哲面陳情「慘案」　婦人顫抖：我家的人都受害

解脫了！失聯移工夫妻檔　找無頭路吃泡麵過活

地方熱門新聞

桃園越配全運開幕　參與「築夢桃園」

普悠瑪周年追思會　家屬：放下好好過生活

新銳武器令人大開眼界

眼鏡蛇民宅作勢攻擊　獨居嬤求助海巡解危

蔡英文台南市競選總部說儘速偵辦查明

千人虱目魚饗宴壯觀開席

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

越籍移工變博士生！

檢警調設攤反賄選　侯友宜站台助宣導

韓國瑜最愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵

桃園全運鐵人三項　選手浪漫求婚

台灣基進台南嗆韓快閃

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

嬤打掃11歲孫女房間驚見提款卡　一問才知77萬元飛了

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面