解脫了！失聯移工夫妻檔　找無頭路吃泡麵過活

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報前往台中市龍井區某老舊鐵皮屋，查獲5名失聯移工，其中1對夫妻檔，被專勤隊查獲後不但無失落感，反而有獲得解脫的感覺，因找不至工作，常共吃1碗泡麵充飢，且過著有一餐沒一餐的日子，全案偵訊後移送收容。

台南市專勤隊指出，據報這些失移工，白天四處打黑工維生，經派員前往實地勘查，發現確有非法移工居住跡象，即於日前動員多名幹員前往包抄，一舉緝獲5名逾期外來人士。其中1對男女為夫妻檔，被專勤隊查獲後不但無失落感，反而有獲得解脫的感覺。

據了解，丈夫原本在馬來西亞工作，回到印尼後找不到工作，因家境清寒，聽說來台灣工作可賺取較高的工資，同時又想與在台非法打工的妻子團聚，於是在印尼透過朋友四處借貸，湊足了約新台幣2萬元辦了觀光簽證，以觀光名義來台打黑工。

專勤隊幹員查緝時發現屋內居住環境髒亂，窗戶沒有玻璃，只用紙板固定遮風擋雨，查緝過程中2人試圖從破損的冷氣窗口逃跑，但仍為早已在外部署等待的幹員所擒獲。在偵訊過程中，該夫妻2人表示滯台期間由於工作不穩定，經常無法填飽肚子，夫妻2人常常共吃一碗泡麵充飢，而且過著有一餐沒一餐的日子，就連被查獲時也身無分文，專勤隊幹員同情他們處境艱難，也先行掏腰包買麵包及鮮奶讓2人先行充飢，全案調查後依法解送移民署高雄收容所收容，等待後續執行驅逐出國。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，提醒國人千萬不要心存僥倖，非法僱用外來人口從事非法工作，一旦被查獲依據就業服務法將裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。呼籲仍滯留在台的非法外來人口儘速向各縣市專勤隊投案，才可以早日回家，也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-581-3019，提供查處資訊，如查獲非法雇主、仲介及非法工作外來人口等違法情事，將可獲得高額檢舉獎金。