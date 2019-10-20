小弟開賓士撞民宅！急撂大哥討「秀秀」　他到場譙警X你娘...被噴辣椒水制伏

▲花蓮小弟開賓士車撞民宅。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮市建國路及自強路口20日凌晨發生一起車禍，一輛賓士逆向超車，失控後衝入民宅，導致民宅鐵門被撞毀，賓士車頭也幾乎爛成廢鐵。警方獲報趕抵現場，而賓士駕駛的10多名友人也到場關心，不過當警方拉起封鎖線維持秩序時，其中2名男子試圖闖入，還對著警方大聲叫囂辱罵，甚至爆發推擠，警方立刻拿出辣椒水喝止並壓制對方，隨後帶回偵訊。

警方表示，20日凌晨1點半左右，張姓男子駕著白色賓士從建國路一段往西行駛，行經自強路口時，疑似因逆向超車車速太快，直接失控撞入民宅內。事發當下，發出巨大聲響，嚇壞住在2樓的屋主，趕緊衝下樓查看，卻驚見鐵捲門全被撞毀，賓士車車頭也幾乎爛成廢鐵，所幸車上3人僅擦傷，並無大礙。

▲小弟車禍後急叩大哥到場，沒想到卻與警方發生衝突。（圖／記者蕭可正翻攝）

事發後，肇事的張男趕緊聯絡其大哥前來關心，但沒想到這一叫，卻來了10多人，全都聚集在民宅外。警方到場後，為了調查車禍原因，於是拉起封鎖線維持秩序，但其中顧姓、邱姓男子見狀卻大聲嗆聲，不斷飆罵警方。

當時警方見狀詢問2人身分，但竟遭回嗆「甘你屁事啊！」隨後爆發推擠，警方立刻拿出辣椒水制止，沒想到更一發不可收拾，眾人開始大喊，「執法過當、警察打人」。

▲大批人馬見警拉封鎖線，竟朝著警方飆罵，雙方爆發拉扯，警方隨後也立刻將鬧事人等壓制並帶回偵訊。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方表示，衝突發生後，花蓮北昌所所長還因此遭打傷，手腳及臉部都有部分挫傷，且現場群眾比警力還多，警方隨即呼叫支援，並立刻控制現場，隨後也將鬧事人等依妨害公務罪嫌帶回偵訊。

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