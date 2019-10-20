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紅色法拉利台74線狂飆149公里　「嚴重超速」吊照3月重罰8000元

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▲紅色法拉利9月底時於台74線飆出149公里，遭罰8000元及吊照3個月。（圖／台中市警局交通大隊提供）

▲該輛紅色法拉利9月底時於台74線飆出149公里，遭罰8000元及吊照3個月。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局交通大隊自8月開始執行「靜城專案」迄今已2個多月，在9月底時有1輛要價千萬的紅色法拉利，在台74線中彰快速道路飆出149公里，超出速限多達69公里，屬超速60公里以上的「嚴重超速」，該法拉利駕駛因此吃上比一般超速1200元還高的8000元罰單，也將被警方吊照3個月。

台中市警局動員14個分局自8月起執行「靜城專案」，共同防制噪音及超速車輛，每天深夜至凌晨使用「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」逐一偵測行經的車輛，更針對噪音改裝車輛蒐證送交環保局通知檢驗，統計8月、9月的取締成果，一共1萬3312件超速違規，並蒐證到401部噪音車輛，由市府環保局再次審視蒐證影音資料後，通知車主到指定地點接受檢驗。

若以一般超速案件、每件1200元計算，估計開罰金額達1560萬元，而超速60公里以上的「嚴重超速」案件，則不僅止於此。

台中市警局交通大隊在取締時發現，9月底時，1輛要價千萬的紅色法拉利在台74線往烏日方向12.7公里處超速行駛，被測速照相拍到的時速達149公里，由於該路段的速限為80公里，而該跑車已超速60公里，已屬於「嚴重超速」範圍，除依法告發，祭出8000元的罰單，也將對車主吊扣駕照3個月。

交通大隊表示，除了靜城專案外，警局多年來也積極配合市府環保局、台中監理所執行「環、警、監」聯合稽查，強化防制能量，統計每年約攔檢400輛噪音車輛當場檢驗，不符合規定者立即依噪音管制法開罰，讓噪音車輛無所遁形。以往常有民眾通報有噪音車在街頭飆車，經2個月執行專案後，受理案件明顯變少。

台中市警局表示，將持續以高強度、高密度的方式執行靜城專案，呼籲民眾如有發現疑似噪音車輛在路上出沒，得在第一時間蒐證後向環保局檢舉，共同守護台中市宜居環境。

▲台中市警局從8月起執行靜城專案，2個多月已取締1萬3000餘件超速車，蒐證400餘輛噪音車。

▲▼台中市警局從8月起執行靜城專案，2個多月已取締1萬3000餘件超速車，蒐證400餘輛噪音車。

▲台中市警局從8月起執行靜城專案，2個多月已取締1萬3000餘件超速車，蒐證400餘輛噪音車。

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