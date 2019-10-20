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獨／證人未到庭警察失憶　小資女超無奈：我覺得我才是被告

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記者張君豪／台北報導

台北市一名小資女日前在辦公室遭清潔婦順手牽羊拿走內有錢包的手提袋，過程全被辦公室內監視器清楚錄下，結果案件經轄區中正一警分局調查後根據監視器畫面、被害人證詞將清潔婦人以涉嫌竊盜財物罪嫌移送法辦；結果地檢署檢察官傳喚兩造開3次偵查庭後，認為清潔婦拿走小資女手提包、錢包並沒有主觀犯意，裁定這起辦公室竊案不起訴。

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

而且離譜的是，北檢不起訴書中、認定該竊案件事證「未達超越合理懷疑」，認為清潔婦「罪疑惟輕、應有利於被告認定」，雖然監視器清楚拍下清潔婦拿走被害人財物，另有同樓層工程師聽到警察詢問清潔婦時，竊嫌杜撰另名陌生人入侵辦公室竊財，但檢察官調查過程竟未傳到證人，也不採信被害人指控。

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲同樓層工程師受訪證實曾聽聞被害人打電話給清潔婦，對方虛構有另名男子拿走財物的事實。（圖／記者張君豪攝）

被害人開庭時向檢察官表示：監視器明顯錄下清潔婦在辦公室後方資源回收區拿走垃圾時，穿過走廊經過辦公室、在茶水間旁順手拿走被害人手提包，清潔婦還用垃圾袋擋住手提包藉此掩護行竊過程，到電梯口還不時回頭張望、看辦公室有無其他人發現。

《ETtoday新聞雲》記者日前到竊案發生處的辦公室實地察看，發現資源回收區位於辦公室後方陽台，與小資女放提包的地方相去甚遠，清潔婦若正常作業，理應不會拿錯OL的私人提包。

記者走訪當天也實際訪問兩名辦公室同樓程的工程師，他們證實當天在場看到小資女當警察面前打電話給清潔婦對質的過程，證實清潔婦第一時間說法是：「有另名男子，她說有看到一個伯伯拿走小資女的手提包，會幫忙追問看能否請他歸還」，被害人認為清潔婦直到犯行被監視器拍下，才改口拿錯東西，認為根本就是順手牽羊的卸責之詞。

但這起竊案移送後開庭過程相當離奇，檢察官不採信被害人提出的工程師證人、開庭前一天工程師才接到傳喚通知，工程師根本無法出庭，當時處理的中正一分局警員也因「到場處理時密錄器電池異常」無法提供當天辦案蒐證影像、加上「事隔多日對案情已無印象」，拒絕幫被害人作證。

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小資女接受訪問質疑提包整個被偷，檢察官居然裁定不起訴，涉案清潔婦迄今仍在同樓層工作、讓被害人相當害怕。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然監視器清楚錄下清潔婦順手牽羊拿走被害人財物，但警察失憶、密錄器失效，檢察官在不起訴書還載明認為竊盜行為是小資女的主觀臆測，地檢署偵辦過程甚至連案件系爭資源回收區和手提包、錢包擺放位置都沒調查清楚，連被害人想提出證件、信用金融卡補辦證明、事發前帳戶有提款證明都未被檢察官接受；司法調查粗糙至此，被害人心有餘悸：「開庭過程從頭到尾我覺得我才是被告，東西被順手牽羊還要被二次傷害，我真的很難過。」

直到現在小資女每天上班還會看該清潔婦在她辦公室內進進出出，讓她每天都提心吊膽，但外包清潔公司無奈表示，因案件經地檢署裁定不起訴，公司方面無法不讓撤換清潔婦工作；而小資女也只能繼續打再議官司，想辦法討回公道。
 

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