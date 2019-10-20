拿安全帽狂砸車窗卻敲不破…他轉身飛踢還徒手猛拍！網笑翻：在忙什麼

▲張男持安全帽朝白色轎車狂砸，還徒手猛拍車窗。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者吳奕靖、廖安莘／綜合報導

高雄一名張姓男子19日傍晚當街狠踹一部白色自小客車，並持安全帽猛砸，目擊民眾原以為是行車糾紛，將過程錄下PO到臉書「爆廢公社」，引起網友留言討論。事後，經警方調查，才釐清全案肇事原因為感情糾紛，警方已傳喚張男到案，並依毀損罪嫌函送法辦。

根據畫面顯示，男子拿起安全帽朝白色自小客車猛砸，動作相當大，但怎麼敲車子都沒有明顯毀損，接著他沒有放棄，繼續徒手狂拍車窗，隨即再一個飛踢。

影片上傳後，網友紛紛留言「這是安全帽廣告吧」、「在忙什麼」、「你們不懂，這是用七傷拳式砸法」還有人搞笑回應「只有我看到牛肉麵嗎」。此外，原PO還說：「原本中間有使出香吉士的惡魔火焰嵐腳飛踢引擎蓋，但因過於爆笑所以沒錄到！」並表示影片純屬娛樂，看看就好。

警方初步調查，報案人張女（22歲）19日於自強路與苓雅路口一處便利商店和前男友張男相遇，雙方因感情因素發生糾紛，張女當下聯絡友人林男駕駛白色轎車前來載她離開，一路從自強路南往北行至新田路口時，因停等紅燈遭張男攔截，並以安全帽狂砸林男所駕駛的轎車，已傳喚張男到案，全案依毀損罪嫌函送法辦。

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