參拜萬興宮談韓國瑜遭蛋襲　蔡英文：選舉是理念競逐非鼓動仇恨

▲蔡總統表示，對於韓國瑜被蛋襲一事，她覺得遺憾。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文20日上午到台中市神岡區萬興宮參拜，被問到總統參選人韓國瑜在台南差點被蛋襲一事，蔡說，選舉是理念和價值的競逐，而不是鼓動仇恨，已要求警方務必找出做這個不正當事情的人，至於韓在台南開出不再淹水的政見，她則說，在開支票前必須先了解之前的有無兌現過，這是政治人物誠信問題。

▲蔡總統到萬興宮參拜，吸引數百人到場歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統上午10點50分在立法院長蘇嘉全、立委洪慈庸、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等人陪同下，抵達綠營票倉神岡區參拜萬興宮，受到6、7百人到場熱烈歡迎。

蔡參拜完接受媒體聯訪時表示，她對於韓國瑜在台南蛋襲事情令人遺憾，她再一次強調民主社會的選舉，在於理念跟願景的競逐，不是鼓動仇恨，或者是訴諸暴力，這都不是一個民主社會應該有的現象。

至於韓國瑜在台南造勢時向鄉親承諾，日後當選總統不會讓台南再度淹水一事，蔡說，韓市長在做任何承諾之前，先要注意他以前開的支票或承諾有沒有兌現，他過去所做的承諾或政見，自己執行到什麼程度，要有一個說明跟交代，這就是一個政治人物的可信度問題。

被問到無國感是被操作出來的一事，蔡總統表示，台灣民眾確實很擔心，主要是中國這幾年來的步步進逼，對於區域擴張的企圖心越來越重，加上國民黨跟一些政黨對於中國的態度不明確，甚至曖昧，造成民眾不安，尤其是香港現在所發生的種種事情，這不是任何人去刻意炒作，而是上述這些情況加總所造成。