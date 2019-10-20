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宿舍床位空間不足沒隱私！學生團體喊話政府：非常重要的需求

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▲▼ 台灣學生聯合會和教育部舉辦「全國宿舍論壇」。（圖／台灣學生聯合會提供）

▲台師大學生會前會長陳光耀等人以不同領域進行專題演講。（圖／台灣學生聯合會提供）

記者許展溢／台北報導

教育部、台灣學生聯合會今（20日）在台北藝術大學共同舉辦「協助大專校院提升學生宿舍數量與品質－學生交流論壇」。台灣學生聯合會指出，今年9月起對各大專院校學生會，展開宿舍現況調查，結果顯示床位及置物等空間不足外，個人隱私性也不佳，強調「宿舍」是大學生非常重要的需求，希望政府能投入更多資源。

台灣學生聯合會指出，此次論壇邀請對象為各校學生代表與宿舍業務主管，希望透過校內不同群體的交流，對學生宿舍普遍「量不夠」、「質不佳」現況進行探討，有近60間大專校院共計超過120人出席。教育部高教司司長朱俊彰、技職司司長楊玉惠、立法委員吳玉琴、吳思瑤也都出席論壇。

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▲▼ 台灣學生聯合會和教育部舉辦「全國宿舍論壇」。（圖／台灣學生聯合會提供）

▲ 台灣學生聯合會和教育部舉辦「全國宿舍論壇」。（圖／台灣學生聯合會提供）

學生宿舍的質、量問題長期困擾赴外地求學的大學生，立法委員吳思瑤今年3月曾針對此議題提出質詢，行政院長蘇貞昌現場允諾提出全面解決方案。總統蔡英文今年8月底前往台中市，訪視逢甲大學新建宿舍，並宣布未來5年將投入50億預算，「四箭齊發」改善學生住宿品質，包括補助弱勢學生校外租金、補助興辦學生社會住宅、補助新建及整建校內宿舍貸款利息、校內宿舍規劃設計整改善。

台灣學生聯合會表示，9月起便對各大專院校學生會，展開對於宿舍現況的調查，結果顯示，在寢室方面，包含床位及置物在內的空間不足、個人隱私性不佳，以及隔音不良是亟待改善的幾個面向；在公共空間方面，普遍認為廚房與餐飲功能最為缺乏。多數學生皆認同，宿舍在住宿功能之外，亦需發揮生活適應、人際發展、宿舍自治及民主教育等多元面向。

▲▼ 台灣學生聯合會和教育部舉辦「全國宿舍論壇」。（圖／台灣學生聯合會提供）

▲台灣學生聯合會理事、中興大學歐哲瑋報告學生宿舍現況調查結果（圖／台灣學生聯合會提供）

今天論壇先由台灣學生聯合會理事、中興大學歐哲瑋報告學生宿舍現況調查結果，並由台師大學生會前會長陳光耀、中山大學社會學系涂菀庭、成功大學副總務長、交通大學總務長進行不同領域的專題演講，論壇最後以「公共空間」、「通用設計」、「性別友善空間」3個題目進行分組討論，以學生代表與校內主管教職員共同討論的方式，凝聚出對於宿舍不同議題的共識。

台灣學生聯合會理事長陶漢表示，「宿舍」是台灣的大學生非常重要的需求，不論是質或量皆須重視。此次台灣學生聯合會偕同教育部籌辦宿舍論壇，除促成各校討論相關議題，也希望未來政府能投入更多資源，並在校內以「師生共治」的模式，共同擬定以學生的生活與學習為導向的宿舍政策，也樂見未來能與教育部等單位持續合作，籌畫有關學生權益的相關活動。

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