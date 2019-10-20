音樂老師半夜放巨大警報聲、小孩哭鬧聲　鄰居精神崩潰：害我丟工作

▲台中一社區住戶長年受柯姓音樂老師的噪音困擾，憤而提告。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

台中1名柯姓音樂老師長年不分晝夜大聲播放音樂、廣播、影片或彈奏樂器，經多次反映、報警後均未改善，鄰居在不堪其擾下憤而提告。法官在勘驗住家提供的錄音光碟時發現，柯男半夜發出的聲音頻率不僅相當高亢刺耳，甚至還會出現奇怪的警報、哭鬧聲，最終判柯須賠償8名鄰居共45萬元撫慰金，全案仍可上訴。

與柯男同住一社區的8名住戶指控，柯男長年不分晝夜播放音樂、廣播、影片或彈奏樂器，嚴重影響了他們的睡眠及精神狀態，過去雖曾報警檢舉，但柯男不但沒改進，反而還變本加厲故意製造更出大的噪音，有時甚至會播放小孩的尖叫吵鬧聲，企圖誤導怪罪誤導其他鄰居。

8名住戶後來在員警建議下加裝攝影機蒐證，不料柯男在得知後竟自行拿布將攝影機蓋住，企圖阻擋他人蒐證，隨後又故意在自家門外、電梯口加裝攝影機，待鄰居回家後，開始大聲製造噪音。駱姓鄰居表示，因噪音關係，他睡眠長期被打亂，目前身心治療中完全無法工作；彭姓鄰居則原本從事教職，同樣因受噪音干擾下精神壓力開始異常，健康出問題，最終因無法維持教學品質而離職。

柯姓音樂老師非科班出生，他出庭時表示，房子是多年教學下努力存錢買的，當初購屋有花30多萬元做隔音設備的裝潢，感嘆自己一直以來也是噪音受害者，因住頂樓的關係，長期需承受大樓加壓馬達的輪轉聲，又鄰居室外冷氣機噪音、小孩半夜哭鬧聲也都侵害著他的生活，這就是何他要大聲播放音樂的原因，因為他希望能把這些噪音蓋過去。

法官勘驗住戶提供的家內錄音光碟後認為，柯男確實有發出巨大警報聲、鼓聲、嗩吶或薩克斯風樂器、爵士樂等聲響，聲音頻率計高亢又刺耳，而且時間集中在晚上。又社區提供了一份88人的簽名連署書佐證，上頭明確建請市政府相關權責單位執行公權力協助社區維護安寧，認真處理柯男發出噪音問題，可見柯男的噪音對社區影響甚鉅。

法官審後認定，柯男長期的噪音確實已對住戶造成損害，而這些干擾也明顯超越了一般社會生活所能忍受的程度，嚴重侵害他人居住安寧，因此判柯男須賠償7名鄰居各6萬元、1名鄰居3萬元，共計8人45萬的慰撫金。全案仍可上訴。

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