影／「Over my dead body！」 馬英九讚：韓國瑜用生命反對一國兩制

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九20日上午出席立委參選人林郁芳競選總部成立大會致詞時，大讚高雄市長韓國瑜說「Over my dead body！」，願意用生命反對「一國兩制」。





▲馬英九出席立委參選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者羅婉庭攝）

馬英九表示，韓國瑜的兩岸立場分常清楚，他表示，韓國瑜強調自己熱愛中華民國，支持一中各表的九二共識，反對一國兩制，並說了「Over my dead body！」的重話，用生命來反對，這樣的人來當總統的話一定會照顧基層利益，一定會跟大陸發展出建設性的關係，國家未來需要這樣的人，希望選民一起支持他。

除此之外，馬英九說，他跟國民黨主席吳敦義19日出席韓國瑜在台南造勢大進場時，短短一、兩百公尺走了將近半個小時，三個人邊走邊聊，提及韓國瑜因為時間壓力取消訪美行程，各種考慮之下，決定留在台灣拉票。

馬英九說，韓國瑜努力的精神可佩、將來一定照顧基層，未來國家需要這樣的人，他出來競選總統，雖然是蠟燭兩頭燒，非常辛苦，但韓國瑜努力的精神可佩，真的是想為人民服務，尤其他常說「世上苦人多」，所以他提出讓勞資方都非常討厭的一例一休徹底檢討。





▲立委參選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者羅婉庭攝）

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