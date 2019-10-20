颱風又撲日！「浣熊」今晚最接近沖繩　留意強風大雨

▲ 外界預測，浣熊颱風並不會與博羅依颱風同時影響日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

哈吉貝颱風重創日本，迄今奪走79條寶貴生命，更有11人依然下落不明、396人受傷。如今，第20號颱風浣熊也正朝著日本方向前進，預計今晚至明上午會最接近沖繩地方及奄美地方，料於22日轉為溫帶低氣壓。儘管外界認為浣熊颱風並不會與第21號颱風博羅依以雙颱之姿影響日本，但日本氣象廳仍呼籲，民眾仍要注意強風大雨。

根據氣象廳當地12時45分（台灣時間11時45分）的預報，目前浣熊颱風位在沖繩那霸市南方約270公里處，中心氣壓970百帕，瞬間最大風速來到每秒55公尺，並以每小時15公里的速度朝北北東方向前進。

▲ 浣熊颱風位在沖繩那霸市南方約270公里處。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象公司weather map氣象預報士杉江勇次19日預測，浣熊颱風接下來會沿著沖繩本島南部北上，到了21日便會稍微減弱，並於22日晚間在日本外海轉為溫帶低氣壓；只不過，屆時這波溫帶低氣壓將會與秋雨鋒面一同北上，屆時西日本、東日本將會出現大範圍的大雨。

談及昨（19日）生成的博羅依颱風，杉江勇次坦言，博羅依未來可能發展成最大風速在每秒44公尺以上的非常強烈颱風，預計22日接近小笠原群島，到了周末將會影響本州，但現階段的預測仍存在相當大的誤差，若博羅依往西走便會來到日本南方，但若往東走就幾乎不會對本州造成影響。

另外，日本氣象新聞公司（weather news）預報員則表示，浣熊23日凌晨3時的位置大約在日本本州南方海面，同時間博羅依與日本還有一段距離，且浣熊屆時可能已經變成溫帶低氣壓，2個颱風同時影響日本的機率並不大。

▲ 颱風哈吉貝重創日本，淹水災情嚴重。（圖／路透，下同）

只不過，日本才剛被哈吉貝颱風挾帶的強風豪雨重創，東日本多條河川決堤，迄今造成79人死亡、11人仍下落不明、396人受傷。

事實上，河川決堤是此次災情慘重的主要原因之一，根據統計，日本7縣71條河川總共出現130處決堤，20縣發生374起土石流事件，更有5萬多棟房子淹水。