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蛋襲事件韓國瑜愛與包容不追究　周幼偉：韓不提告仍會依社維法查處

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▲台南市警局長周幼偉嚴正表示，不論是支持哪種立場，使用暴力就是違反法律，警方也會儘速偵辦。（圖／記者林悅攝）

▲韓國瑜在台南市參訪行程，警方加強維安工作並增加蒐證警力，如有民眾做出不理性行為，警方一定依法究辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

有關國民黨總統參選人韓國瑜，10月19日晚上在台南水萍塭公園造勢晚會結束離開時，有民眾丟擲雞蛋，擊中在場民眾及身邊隨扈，台南市警局長周幼偉嚴正表示，不論是支持哪種立場，使用暴力就是違反法律，警方也會儘速偵辦，並呼籲選舉將近，民眾參與任何造勢活動，都應和平理性。

▲國民黨總統參選人韓國瑜，10月19日晚上在台南水萍塭公園造勢晚會結束離開時，有民眾丟擲雞蛋，擊中在場民眾及身邊隨扈。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜，10月19日晚上在台南水萍塭公園造勢晚會結束離開時，有民眾丟擲雞蛋，擊中在場民眾及身邊隨扈。（圖／記者洪正達攝）

針對媒體報導韓國瑜競選辦公室發表聲明，希望警方不要追究，周幼偉局長也說，丟擲雞蛋擊中民眾行為，刑法雖屬告訴乃論，台南市警局仍會調查相關事證後，主動向韓國瑜先生等相關當事人確認是否提告，另將研議依社會秩序維護法將行為人移送裁罰，以端正選風。

▲台南市警局長周幼偉嚴正表示，不論是支持哪種立場，使用暴力就是違反法律，警方也會儘速偵辦。（圖／記者林悅攝）

▲台南市警局長周幼偉嚴正表示，不論是支持哪種立場，使用暴力就是違反法律，警方也會儘速偵辦。（圖／記者林悅攝）

10月20日韓國瑜在台南市仍有多處參訪行程，市警局表示，警方將會加強維安工作並增加蒐證警力，如有民眾做出不理性行為，警方一定依法究辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力。

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