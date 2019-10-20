強押欠債女脫衣陪酒　桃園暴力集團3落網1收押

▲警方逮捕葉嫌到案偵辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名20多歲的女子，因欠債於數月前，遭到葉姓男子與同夥押走，強逼女子到酒店、按摩店脫衣陪酒，稍有不從就被毆打，桃園警方據報救出女子後擴大偵辦，19日深夜在新北市區逮捕葉嫌同夥3人到案偵辦。警方將葉男為首暴力集團3人依人口販運、組織犯罪防制條例罪嫌移送檢方偵辦，葉男訊後收押，擴大追查其他不法情事。

桃園警分局20日指出，該起以幫派份子葉姓男子(新北市、27歲)為首，威逼討債並強迫被害人坐檯陪酒的暴力集團，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，警調合作於19日將主嫌1人、從犯2人拘提到案。

▲警方查獲汽車後座的笑氣瓶20餘瓶。（圖／記者楊淑媛翻攝）

該幫派犯罪集團，控制被害人行動並以暴力脅迫之方式，強逼被害人至酒店及按摩店脫衣陪酒，稍有不從即行毆打，有被害人畏懼嫌犯逼債，遂在該集團脅迫下從事詐欺犯罪賺錢還債。該案經警調聯合專案小組長期監控，蒐集事證完成，專案人員見時機成熟，立即申請拘票，將主、從嫌犯罪集團一干人等拘提到案，成功將該集團一網打盡。

為淨化選前治安，桃園警分局結合桃園市調處及市府相關局處，針對不良幫派組織聚集圍事場所：如KTV、酒店、汽車旅館等場所，19日展開全日聯合稽查行動，於行動臨檢掃蕩查獲非法使用笑氣案件3件7人，查獲笑氣瓶20餘瓶，另查獲毒品1件1人、 詐欺2件2人、竊盜3件4人、公共危險2件2人、通緝1件1人。

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