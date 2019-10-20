影／馬英九挺韓選總統：國家未來需要韓國瑜這樣的人照顧基層

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九20日上午出席立委參選人林郁芳競選總部成立大會，在致詞時大讚韓國瑜努力的精神可佩，將來一定會照顧基層，未來是國家需要的人。

▲馬英九出席立委參選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者羅婉庭攝）

馬英九表示，他跟國民黨主席吳敦義19日出席韓國瑜在台南造勢大進場時，短短1、200公尺走了將近半個小時，三個人邊走邊聊，提及韓國瑜因為時間壓力取消訪美行程，在各種考慮之下，決定留在台灣拉票。

馬英九說，韓國瑜出來競選總統，雖然是蠟燭兩頭燒，非常辛苦，但他努力的精神可佩，真的是想為人民服務，尤其他常說「世上苦人多」，所以他提出要徹底檢討讓勞資雙方都非常討厭的「一例一休」。

▲立委參選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者羅婉庭攝）

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