豁出去了！當柯文哲面陳情「慘案」　婦人顫抖：我家的人都受害

▲柯文哲在記者會突然面對婦人陳情，立即指示助理帶到旁邊了解 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

台北市長柯文哲參加台灣民眾黨第二波立委提名記者會，這場記者會選在高雄舉辦，正當記者會進行到媒體提問時，工作人員以為一名掛有媒體證的婦人是媒體記者，所以讓她對柯文哲提問，沒想到婦人卻表示要陳情：有一件事關重大的「慘案」，柯文哲還沒等她說完，就請工作人員把她立刻帶到旁邊去了解，表示會「立刻處理」。

這名穿著黑色衣服的婦人掛著台民黨發的媒體證，工作人員以為她是記者，所以請她向柯文哲提問，婦人一站起來後，就隨即表示自己是「高雄媳婦」，而且有慘案：「但是這個事情事關重大，說實在我也是豁出去了，我手上能夠知道的東西已經很多，可是我希望藉著您，現在想要翻轉的民眾黨，是不是因為這個事情，因為牽扯太大，我有去函到總統府，我也有發到媒體去，但是後來沒有下文」。

▲柯文哲在記者會突然面對婦人陳情，立即指示助理帶到旁邊了解 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲在記者會突然面對婦人陳情，立即指示助理帶到旁邊了解 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯文哲一聽，就請助理要把她帶到旁邊處理，同時表示：「我們是外科醫生，做什麼立刻具體的問題、充實的路線，應該到旁邊去處理」，工作人員也立刻上前將她帶離，讓整場記者會能夠順利繼續。

《ETtoday新聞雲》記者隨後也追了上去，詢問這名婦人要陳情的內容，這名婦人似乎相當驚恐、害怕，全身都在發抖，隨後只簡單表示是遭到監聽，而對於柯文哲明快處理，「我覺得不錯，但是我希望媒體也可以幫助我，這事已經很多人受害，而且我家的人都受害完了」，隨後柯文哲的助理就將這名女子帶離了解。

▲婦人陳情內容表示遭到監聽，而且家人都已經受害 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲婦人陳情內容表示遭到監聽，而且家人都已經受害 。（圖／記者吳奕靖攝）