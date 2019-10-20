民眾黨第二波提名10立委　柯文哲：三黨不過半是目標

▲民眾黨主席柯文哲 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者楊亞璇／台北報導



台灣民眾黨20日在高雄市舉辦記者會，公布第2波區域立委名單。兼任台北市長的民眾黨主席柯文哲表示，創黨不過兩個月 ，要扛起改變政治文化責任，選舉就是改變政治文化的社會運動，這些人選代表多元開放精神，三黨不過半是目標，希望藉著關鍵少數力量，帶領台灣走出藍綠惡鬥。

柯文哲表示，不分區立委將提滿34席，衝高政黨票；區域立委有特別的意義，代表第一線接觸民眾，代表民意，也會努力一席一席爭取，突破藍綠夾殺。



新北部分，將在三重（第三選區）推出民進黨市議員李余典的女兒李旻蔚，對決尋求連任的民進黨新北市黨務主委余天。李旻蔚認為，自從大學畢業後，她服務基層已有8年經歷，認為應該要有更多中央的資源注入地方，三重6、70年代是工業重鎮，當初的繁華呢？因此她出來爭取提名，將基層聲音反映給中央。



前民進黨議員羅鼎城參選高雄市第一選區（旗山、美濃、內門等14個區），對上民進黨立委邱議瑩、國民黨王齡嬌。高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津區）則推出敖博勝，挑戰民進黨立委賴瑞隆，以及國民黨高雄市議員陳麗娜。



羅鼎城表示，除了醫生救人命，老師春風化雨，律師挽救冤獄的人，這三種人在他觀念裡是救人的職業，他在四年的高雄市議會服務，理解到第四種人可以救人命，對的政策可以挽救多數人的性命，完全執政造成立法機關會淪為行政機關的背書圖章，需要多數黨、小黨監督制衡，民眾黨需要各位支持。

敖博勝則批，民進黨最近推了上百億、上千億的政策，為什麼在選前？是騙票嗎？前面三年做什麼？天怒人怨，去年選舉韓流將民進黨打敗，「我們又被騙了一次」，一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，家裡卻住豪華農舍，市長才做三個月去選總統，說要高雄發大財，看不到實質政策，「結果高雄發大水」。

敖博勝表示，他要向柯主席請命，未來民眾黨規劃台灣發展藍圖，能夠高雄優先，「台北等一下」，台灣南北就像雙引擎的戰鬥機，總是遇到半調子的政治人物，戰鬥機飛得起來嗎？

高雄市則是在第三選區的提名人，為曾任綠委林岱樺組織部主任、現為高雄市民防大隊副大隊長的莊貽量。加上之前所提的第五選區的李佳玲，高雄已提4名參選人。

新竹縣第二選區，由現任竹北市民代表林碩彥出戰。林碩彥曾擔任過工程師，在去年市民代表選舉中拿下第2名的成績，對手則是國民黨的林思銘以及民進黨的鄭朝方。

桃園市第一選區（龜山區、蘆竹區、桃園區汴洲里等13里）則推出陳泓維，對上尋求連任的民進黨立委鄭運鵬、國民黨老將陳根德。有「新住民守護者」稱號的陳允萍則是出戰台東縣立委。

國際獅子會300-C1區新任總監謝文卿，則是參選台中市第五選區（北區、北屯區），迎戰現任立委沈智慧、交大生醫工程系助理教授莊競程。台中市第四選區推出張渝江，張渝江是台大土木、法律雙碩士，為台中市土木技師公會副理事長。

郭台銘立委人選是國民黨背景，是否會支持？柯文哲表示，坦白講到現在他不知道到底提名哪些人，就好像民眾黨的候選人郭台銘不會100%照相 ，若民眾黨在那區沒有提名人選，原則上沒有太大牴觸，還是會表達支持，雙方是合作的態度，合作本來就不是100%，如果100％，乾脆就同一個黨。

高雄市8個選區中，已經有4個選區有提名，佔比較高，對此，柯文哲僅說，提名找到理念相合適當人選，希望有理想性，不希望回到藍綠爭執，坦白講區域立委佈局都超過一年，藍綠各佔山頭的狀況，要找人，特別是有一點份量的人不是那麼容易，不過今天是第一步，他強調，不會因為擴張去犧牲企業文化，第三波還會有，還是陸陸續續再找人。

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