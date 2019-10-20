韓國瑜險遭「雞蛋夜襲」！蔡英文：民主選舉是理念的競逐…非鼓動仇恨





▲總統蔡英文。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南水萍塭公園舉辦造勢大會，與馬英九、吳敦義一同進場，掀起全場高潮，不過他在造勢結束後，有2名抗議民眾朝他丟雞蛋，引發現場混亂。對此，總統蔡英文20日受訪時提到，民主社會選舉是理念的競逐，並非鼓動仇恨。

針對韓國瑜差點遭蛋洗，蔡英文20日在台中受訪時表示，昨天這件事情令人遺憾，也要求警方務必要找出做這些不正當事情的人，她再一次強調，民主社會選舉在於理念、願景的競逐，而不在鼓動仇恨、訴諸暴力，這都不是民主社會應該有的現象。

▲有民眾丟擲雞蛋，擊中在場民眾及身邊隨扈。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜19日結束台南首場造勢晚會之後，在隨扈的保護下準備搭車離去，突然間有人向他丟擲不明東西，但沒有打中韓國瑜，卻擊中了護衛隊，隨扈隨即高喊「有人丟東西！」但沒想到4、5名隨扈都被丟到了，仔細看才知道是雞蛋，且於混亂中還有平面媒體記者遭受波及。

對此，台南市警察局第六分局回應，本分局刻正調閱監視器積極偵辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力。

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