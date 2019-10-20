韓國瑜遭蛋襲事件後維安警力提升　南市警局長坐鎮

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜發生遭「蛋襲」事件，雖未擊中韓國瑜本人，但丟中隨扈人員，台南市警六分局漏夜調收集相關監視影片逐一過濾，並派員查訪攤商、週邊商家，追查涉案人；而韓國瑜20日上午前往台南大天后宮參拜媽祖行程，警方維安蒐證警力明顯提升，台南市警局長周幼偉證實提高保護韓國瑜維安強度。

▲國民黨總統參選人韓國瑜因「蛋襲」事件，維安警力明顯提升（戴棒球帽），台南市警局長周幼偉證實提高保護韓國瑜維安強度。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，19日韓國瑜就在結束台南首場造勢晚會之後，在隨扈的保護下準備要搭車離去，突然間在人群之間有人向韓國瑜丟擲不明東西，還好沒有打中韓國瑜，但是卻擊中了護衛隊，隨扈一發現這個情況後，立刻高喊：「有人丟東西」，仔細看才知道丟擲的是雞蛋。

台南市警六分長陳建民指出，六分局執行10月19日韓國瑜造勢晚會勤務，於晚上8時許，總統參選人韓國瑜結束行程，準備上車離開之際，在永華路一段（西往東，近金華路口），有不明人士混雜於座車右後方人群中，朝人群拋擲雞蛋，雞蛋碎裂打中專責隨護編組人員並波及數位協勤隊民眾，專責隨護編組即以防彈公事包護衛安維對象進入車內，經確認安維對象未受到雞蛋波及，安維對象車隊於晚上8時2分許離開現場。六分局馬上調閱監視器積極偵辦，絕不容許暴力行為挑釁公權力，台南市警局長周幼偉、台南市長黃偉哲亦齊聲譴責暴力，也指示全力偵辦，儘速破案。

韓國瑜20日上午9時50分前往中西區台南大天后宮參拜，台南市警方維安人力與強度明顯提升，尢其是蒐證警力，韓國瑜四周至少有8名蒐證警力貼身蒐證，以防止再發生類似蛋襲意外事件，並有利於事後追查偵辦。而韓國瑜尚未到場前，即發生疑似綠營人士到場嗆聲事件，轄區市警二分局警方馬上上前制止帶離，以免滋擾事件擴大。

台南市警局長周幼偉也親自到場坐鎮指揮，周證實，經過19日晚上的「蛋襲」事件後，市警局有提高韓國瑜的維安強度，尢其是蒐證警力部分及臨場突發事件之處理，都有強化。據了解，韓國瑜20日的台南行程，周幼偉將全程掌握，以維護韓國瑜人身安全。