救消費力與內需瓶頸　陸拚「夜經濟」安全和交通成考驗

▲北京市夜景。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

中美貿易戰持續之際，大陸近來為了激發國內消費潛力與內需，力推「夜經濟」，包括北京和上海等重要城市，都推出了促進夜間消費的相關措施。不過夜間經濟所帶來的安全、交通等問題，也隨之浮上檯面。中國旅遊研究院院長戴斌指出，大陸夜間消費結構需要進一步優化，逐漸由商品消費向服務消費升級。

大陸國務院於今年8月公佈了《國務院辦公廳關於加快發展流通促進商業消費的意見》，其中提到，「受國內外多重因素疊加影響，當前流通消費領域仍面臨一些瓶頸和短板，特別是傳統流通企業創新轉型有待加強，商品和生活服務有效供給不足，消費環境需進一步優化，城鄉消費潛力尚需挖掘。」並將「活躍夜間商業和市場」列入意見之一。

在上海，「台灣夜市」成為上海閔行區的敲門磚！日前擁有超過50種台灣美食的22家攤商，在愛琴海購物公園商場正式開市。包括九份芋圓、士林香腸、宜蘭肉捲、蚵仔煎、日月潭香菇茶葉蛋等台灣美食小吃，如今可以在上海一次滿足。

▲上海台灣夜市。（圖／記者陳政錄攝）

此外，北京市商業聯合會副會長陳文說，目前北京的「夜經濟」還集中在過去已經形成的一些商業街區，比如三里屯、方莊等等，接下來應該著重讓「夜經濟」深入社區。

根據《光明日報》，戴斌指出，發展夜間經濟應充分挖掘本地夜間休閑資源，結合自身文化特點，打造休閑娛樂項目，如天津的相聲曲藝文化、蘇州的評彈文化等。不過，發展夜經濟也帶來環境的負擔，中國旅遊研究院調查顯示，在限制遊客夜間體驗的因素中，受訪者擔心安全問題佔比49.4%，擔心夜間交通不便的則佔比25.8%。

對此，專家指出，除了商家相應延長營業時間外，基礎配套設施、公共服務也需要配合到位，更需要交通、消防、公安以及市場監管等各部門的聯合推動。如開通更多夜間交通公交線路或延長公交運營時間，適當延長垃圾清運時間，增設安全巡邏，嚴格監管食品安全、商品價格等，保護消費者合法權益。

►上海夜經濟／引進網紅台灣夜市 蚵仔煎、大腸包小腸通通吃得到

►開放汽車限購、推深夜營業專區 陸刺激經濟推「消費20條」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！