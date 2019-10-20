影／吳小哲遭友斷手腳...連骨頭都挖出來！首露面嘆「像個廢人」：上廁所都要幫忙

地方中心／綜合報導

直播主吳小哲8月27日直播時遭人押走，被發現時四肢全斷倒臥公園中，隔日凌晨才被警方尋獲緊急送醫搶救，傷勢相當嚴重，而他20日召開記者會提到，現在的自己就像個廢人，常常痛到生不如死。

▲ 吳小哲露面談傷勢。（圖／翻攝自吳小哲直播台）

吳小哲回憶起當天得情況仍是心有餘悸，「當時被打完之後，他們又拿出甩棍，我整個骨頭都挖起來，我不像是一個廢人嗎？」而他也提到，自己和包龍星已經是20年的好友，卻遭到他和另外2人輪流毆打，不僅被打成重傷、殘廢，未來還得裝上人工關節。

此外，吳小哲也感嘆，「我從來沒有去攻擊包龍星，他說我低價去跟他們拚價，但我根本就不知道他們賣多少錢」另外，吳小哲的女友也表示，「看到這畫面真的很傷心，他全部都是血，我看到他在醫院，整個眼淚都滴下來了，那個畫面真的很痛苦」。

吳小哲也表示，「已經提告了，我每天就像廢人，要有兩個人幫忙，吃飯要有人餵、上廁所要有人幫忙。」而他也說，「我絕對不會募款，團隊也都會繼續運作，來籌措百萬的醫藥費。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

好心幫軍中同袍租套房！辣妹竟躲房內「1次1800」跪地吞吐 他見警上門傻眼

大媽逼讓座砲火狂炸！他「我有隱疾」怒吼：牛仔褲快頂破了 全車廂沉默了

韓國瑜激動喊話：南台灣沒有國際大機場！網一聽全傻眼 DJ金寶：刷新世界觀

