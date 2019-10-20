投資人為何賺不到台積電的錢？　謝金河指點迷津：散戶愛炒短線

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者吳靜君／台北報導

財信傳媒董事長謝金河臉書今（20）日以「台灣的投資人為什麼賺不到台積電的錢？」為題談論到，台積電占台股權重高、也左右著台灣經濟、貨幣市場，但是為何散戶卻賺不到台積電的錢，主要是台灣散戶「賺短缐差價，沒有長期投資觀念有關」賺錢就跑。

想賺台積電的錢，謝金河進一步指出，核心觀念就是股票可以隨時買，隨便買，不要賣，這個法則只有台積電最適用。

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謝金河在臉書上提，彭博資訊指出台積電太強大，主導台灣股市經濟以及貨幣，這話是事實！彭博資訊說，台積電占台灣的加權指數權重23%，世界上沒有一家科技公司能占據如此高的比重，也顯示台積電對台股命運的支配性角色，這也是「成也台積電，跌也台積電」的意思。

今年以來，外資流入台股40億美元，有六成流向台積電，這也是10月以來新台幣升值1.4%的緣故，台積電對於貨幣市場的另一影響力，當然也牽動整體經濟的表現，今年全球報導體設備市場衰退18.4%，但是台灣躍升為全球半導體設備進口國，且成長21.1%，原因也是在於台積電。



台積電如此重要，這個地位如同南韓三星集團，三星電子市值在3000億美元左右，占南韓股市市值也超過20%，不過，三星以財閥方式形成，台積電是一步一腳印鞏固競爭力。但值得注意的是，台積電這麼有威力，台灣的散戶投資人很少賺到台積電的錢，多數被外資賺走了。

到目前為止，外資持有台積電78.27%，近八成股權在外資手上，若是再加國發基金6.38%，已將近85%，若再把壽險機構加上去，散戶投資人持股一定不到一成。從另一個角度看，台積電如此之好，國內投資人受益有限。

這與本土散戶喜歡賺短缐差價，沒有長期投資觀念有關，很多人熱衷當冲，有賺就跑，多數人都曾經擁有台積電，但能抱住不賣的很少。謝金河想到，二十年前有一位投資理財暢銷作家黃培原，他寫了一本「理財聖經」，這本書非常暢銷，核心觀念就是股票可以隨時買，隨便買，不要賣？這個法則看起來只有台積電最適用。

▼ 台積電 。（圖／記者周康玉攝）