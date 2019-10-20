夜市抵用券回收逾30萬張　花蓮「東大門夜市」奪冠

圖文／周刊王



為配合秋冬國旅第二波獎勵，經濟部從9月中起加碼給自由行旅客每房200元的夜市抵用券，在雙十連假期間全台的夜市抵用券使用數量暴增，目前已經回收超過30萬張，其中回收量最大的夜市就是花蓮東大門夜市。

經濟部為了配合秋冬國旅補助，自9月16日起給自由行旅客每房200元的夜市抵用券，全台共有7000多間旅宿業者以及80多個夜市加入，此舉讓許多夜市的業績增加了2-3成，其中高雄六合夜市更是成長了4成的業績。

經濟部中部辦公室19日指出全台夜市券已回收約30萬張(北區4.5萬張、中區6萬、南區6.5萬、東區13萬)，其中以花蓮東大門夜市回收及增加業績最多。

另外，像宜蘭羅東、台中逢甲、嘉義文化路、高雄六合、基隆廟口、台東觀光夜市等也都是高人氣指標，經濟部同仁每回去夜市回收都是1萬張起跳。

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由於許多攤販都是小本經營，並不清楚夜市抵用券的方案，經濟部長沈榮津及次長王美花也各自帶隊到各地夜市的自治委員會說明，希望能夠降低夜市攤商的疑慮以及抵用券兌現的速度。

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