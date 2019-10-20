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「蘋果CEO」任職北京清華大學！　庫克成經管學院新主席

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▲▼ 蘋果執行長庫克任職清華大學。（圖／北京日報）

▲庫克出席並主持會議。（圖／北京日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

正值中美貿易戰稍露曙光之際，蘋果執行長庫克（Tim Cook）成了北京清華大學經濟管理學院顧問委員會的新任主席。他18日主持了該委員會2019年會議，並發言稱，未來3年將與全體委員共同致力推動學院發展，為將學院建設成為世界一流的經濟管理學院而努力。

據《北京日報》報導，該顧問委員會2019年會議18日在北京清華大學舉行，這是成立以來的第20次年度會議，共有35位委員與會及參與相關活動。在會議開始前，顧問委員會副主席、清華大學校長邱勇院士首先向眾人介紹，大陸國家副主席王岐山17日會見該顧問委員會委員的情況。

接著邱勇向離任主席頒發感謝證書，隨後由新任主席庫克發言。他表示，未來3年將與全體委員共同致力推動學院發展，為將學院建設成為世界一流的經濟管理學院而努力，並介紹了今年新增委員和榮退委員的情況。

▲▼ 蘋果執行長庫克任職清華大學。（圖／北京日報）

▲會議現場。（圖／北京日報）

據悉，清華大學經濟管理學院顧問委員會成立於2000年10月，由知名企業家、商學院院長、知名學者（包括諾貝爾經濟學獎獲得者）以及大陸政府及財經部門領導人組成，首任院長為前大陸國務院總理朱鎔基，他亦擔任顧問委員會的名譽主席。

現任主席則為蘋果公司（Apple）首席執行官庫克，副主席為清華大學校長邱勇院士和文科資深教授、經濟管理學院經濟系教授、經濟管理學院第四任院長錢穎一。此外，特斯拉（Tesla）執行長Elon Musk、阿里巴巴創辦人馬雲、摩根大通(JPMorgan)執行長Jamie Dimon等，亦曾加入該顧問委員會。

▼ 邱勇向離任主席Jim Breyer頒發感謝證書。（圖／北京日報）

▲▼ 蘋果執行長庫克任職清華大學。（圖／北京日報）

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