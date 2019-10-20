萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎

記者黃可昀／綜合報導

每年一到萬聖節，可說是各位家長們大比拚時間。高雄一位媽媽每年都會幫孩子打扮，「我們家萬聖節從來不扮鬼，我們只想扮食物」，去年是把女兒裝扮成薯條、兒子扮成爆米花，今年難度更升級，直接讓兒子變身成「巨型維力炸醬麵」，超細膩做工配上小孩賣萌大眼，照片才曝光幾分鐘就吸引上千人按讚。

▲媽媽自己手工做出這碗維力炸醬麵。（圖／網友授權提供）

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這位媽媽將照片貼到臉書社團「爆廢公社」並表示，萬聖節對她來說像是年度的服裝設計展，考驗著每位家長的創意和畫工，今年她花了一個星期的時間，「麵條一條條的慢慢黏」，終於完成整套維力炸醬麵立體服裝，還製作了一頂原尺寸的維力炸醬帽，遠看根本就像是電腦印出來的，其實上頭logo都是一筆一畫手工製作，讓其他媽媽看了壓力好大，甚至有人乾脆直接在留言下訂，想借用原PO的巧手讓孩子也扮成台灣小吃。

▲去年萬聖節原PO做的服裝也不馬虎。（圖／網友授權提供）

不僅有大家熟悉的維力炸醬麵，原PO還加碼做了一杯放大版「50嵐珍奶」，超本土組合比扮成鬼還吸睛，而且兒子圓滾滾模樣配上無辜大眼，讓網友們都難以招架，直呼想馬上就來一碗，原PO也笑稱自己根本是「被耽誤的服裝設計師」。

照片曝光不到半小時已經超過5000人按讚，網友紛紛表示，「點餐點餐，還不來一碗」、「太強了」、「這造型很可以，可以下單訂購嗎」、「真是太厲害，以為是印刷出來拼貼，媽咪真的被耽誤了」、「我的功力只有黑色垃圾袋剪三個洞」、「這年頭當媽都要有兩把刷子」、「可以去日本拍超級變變變」。

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