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影／韓國瑜造勢遭蛋洗　吳敦義嗆沒人格：譴責暴力羞辱人的行為

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記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜在造勢場合遭「蛋洗」，國民黨主席吳敦義20日上午表示，譴責一切暴力或者羞辱人家的行為，這不是有人格的事情。

▲▼吳敦義出席立委候選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲吳敦義出席立委候選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

韓國瑜19日晚間出席台南立委聯合競總成立大會，與吳敦義、前總統馬英九合體同台，在護衛隊的保護下準備搭車離開，有抗議民眾朝韓國瑜丟擲雞蛋，擊中了護衛隊。

對此，吳敦義表示，當天台南的造勢大會，馬英九跟他致詞完畢以後，就先離開，他也不是未卜先知，不知道幾十分鐘以後有人去丟蛋，但是一切暴力或者羞辱人家的，都是要被譴責。

吳敦義強調，中華民國是自由、民主法治的國家，從村里長到總統都民選，那就是自由、民主、法治，但是自由要尊重別人，法治是不能有暴力，這一定是做基本的原則，所以譴責一切暴力或者羞辱人家的行為，這是不是有人格的事情。

▲▼吳敦義出席立委候選人林郁芳競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

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