性侵犯出獄「晚上探頭探腦」　嚇壞全村婆媽！里港警盯著他

▲屏東縣里港警分局新圍派出所所長伍博隆表示，已掌控性侵行蹤並約制，有不法立即逮捕 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局轄區一名曾犯性侵害案入獄的潘姓男子，19日晚上出現在一名女子家中門口探頭探腦，引起全村婆婆媽媽心驚膽跳，村民不放心到派出所詢問，研判應該就是潘姓男子，在「里港郎」臉書貼文，提醒鄉親注意。

▲新圍派出所在社群媒體派出所電話及警勤區警員姓名，方便鄉親連繫。

貼文一出，有網友貼文分享說，18日在鄉公所外面徘徊的露鳥俠不知道是不是同一個人.....很可怕。警方獲悉，在臉書回應網友，並張貼出派出所連絡電話及警勤警區警員姓名，方便鄉親連繫，並表示已掌控潘的行蹤，一旦發現他再犯，立即逮獲。

一位女性網友在「里港郎」貼文，「昨晚半夜有陌生男子在我家門口探頭探腦徘徊很久，由於#永隆村有位#性侵犯 剛保外就醫沒多久，整村的婆婆媽媽每天都過的心驚膽跳，所以就上警局一趟，跟警察敘述昨晚情形後身份已確認就是那位性侵犯。」

里港分局新圍派出所所長伍博隆獲悉，上網回應，「關於上述案件，本所極為重視，已掌握所提供之相片特徵嫌疑人加強盤查，同時加強該附近地區巡邏，以維護社區的治安。」伍博隆20日進一步表示，有關有性侵前科的潘姓男子，因日前出獄，造成轄內民眾人心惶惶，警方已經掌握情資，將積極查訪約制，若有任何不法情事，將立即逮捕到案。

據悉，這名60多歲的潘姓男子，一生幾乎都在監獄中度過，年輕時曾犯性侵案件被判刑入獄服刑；後來再犯猥褻罪、竊盜罪入獄；出獄後再犯強盜罪，目前由屏東地方法院審理中。