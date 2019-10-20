假日也能用！160元買到北部威秀電影票「密技公開」　比花旗卡更殺

▲便宜價格買到威秀電影票有攻略。（圖／記者邱顯燁攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣人熱衷看電影，2000年時全台共有204家戲院、650廳，到了2018年戲院數雖減少到118家，廳數卻成長至883廳，不過「世界級」的票價讓人吃不消。最近就有影片介紹威秀影城票CP值最高的買法，只要善用花旗信用卡或ishow會員加玉山UBear卡，最低甚至能買到160元。

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「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，提到台灣人愛看電影，不過票價可是一點都不親民。根據2013年的一份全球調查，美國、法國、新加坡紐西蘭這些先進國家影城平均一張票價不到10美元（約新台幣308元），而當時台北信義威秀全票1張310元，「台灣看電影很貴這個傳說大概是真的」。

影片提到，全台灣威秀票價並不統一，基本上呈現越北部越貴的趨勢，想省錢最懶人的方法則是申辦花旗信用卡，不過一般卡和饗樂卡優惠上略有差異。實際試算，在最貴的台北信義和京站威秀平日刷花旗2D只要198元，假日一般卡280.5元、饗樂273.9元；最便宜的台南大遠百平日只要162元，假日一般卡229.5元、饗樂224.1元。

花旗一般信用卡：周一到周四不含國定假日，2D 6折（最多2張）、3D和IMAX 8折（最多4張）。周五到周日和國定假日，一律85折（最多4張）。

花旗饗樂卡：周一到周四不含國定假日，2D和3D 6折（最多2張）、IMAX 75折（最多4張）。周五到周日和國定假日，一律83折（最多4張）。

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若是想買到160元的電影票，得先準備2樣武器，一是「玉山UBear信用卡」，不分平日、假日和票種都有20%回饋；二是影城的「ishow會員」，可用較便宜價格購入電影票。準備完成，再來就利用「臨櫃儲值」的方式，一次吃到ishow會員票加上UBear加碼，平日在部分威秀或假日在多數威秀買起來都比花旗更便宜！

簡單試算，在最貴的台北信義和京站威秀買2D票，不分平日、假日都是216元；最便宜的在林口威秀，不分平日、假日只要160元。

此外，ishow會員用儲值金每買20張票就會送1張，等於變相再95折，不過這要在同一年度內達成，影片計算優惠時就沒特別算進去了。

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！

▼台灣人愛看電影，不過各大影城的原始票價不算太親民。購票示意圖。（圖／記者張一中攝）