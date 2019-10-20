憲兵女上士待命時「上廁所」被控擅離職守　二審逆轉改判無罪

▲林姓憲兵女上士在擔任值班待命機動班長時，被控擅自離開待命場所。（示意圖／取自免費圖庫）

記者廖安莘／台北報導

一名林姓憲兵女上士在擔任值班待命機動班長時，被指控擅自離開待命場所支援軍醫體檢，以及回女官寢室上廁所，台北地院審理後判刑拘役20日，緩刑2年。林女不服判決再上訴，高院認為罪證不足，認定林女沒有擅離職守的犯意及事實，因此逆轉一審判決改判無罪定讞。

林女2017年9月間於大直憲兵裝步239營擔任上士，同年9月15日上午8時至晚上8時在該營區擔任值班待命機動班長，但她卻被指控未經報請長官核准，擅自離開待命場所，已違反其職役職責，涉嫌違反《陸海空軍刑法》被起訴。

檢方訊問時，林女辯稱，她並沒有離開營區，而是戰情室中士請求協助處理軍醫體檢之緊急事務，所以暫離待命室，後來又緊急回女官寢室上廁所，且離開待命室時，有向待命班同事交代去向，若營區有突發狀況，可透過無線電或聽警鈴通知前往處理，並沒有故意擅離待命室。

台北地院審理後，一審認為林女雖有告知機動待命班同事，但在未告知長官情況下，前往其他單位處理業務，並返回女官寢室如廁，已違反機動待命班規定，但考量她非故意，為一時疏失，且為初犯，因此判處拘役20日，緩刑2年。

林女不服判決再上訴，高院認為該營對於林女應徵得長官核准，說法不一，且《陸海空軍刑法》中「擅離勤務所在地罪」是指擅離其應服勤之勤務所在地，但該營營長證稱營區都是待命班勤務範圍，自然不限於待命班，加上檢察官無法證明林女有擅離職守的犯意及事實，因此撤銷一審有罪判決，改判無罪，全案確定。

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