台南造勢險遭蛋洗　韓國瑜公開行程「紅龍柱、黃背心」維安升級

▲韓國瑜參拜大天后宮，拉起紅龍柱個開人群。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜19日晚間在台南造勢結束離去時遭不明人士丟雞蛋，雖然沒砸中韓，卻波及到一旁的民眾，20日一早在中西區參拜大天后宮行程中，廟方除拉起紅龍將民眾全部隔開，甚至規定進入正殿的工作人員及媒體記者都要穿黃背心，以防再有突發事件發生。

▲韓國瑜參拜大天后宮，工作人員都要穿起黃背心才能進入正殿參拜。（圖／記者洪正達攝）