酒駕開奧迪TT載女友上摩鐵遇警察　男飆「憑什麼」還罵三字經

記者李忠憲／台中報導

開百萬名車就是要酒駕？與朋友小酌完的許姓男子，19日凌晨開著奧迪TT名車載女性友人要去摩鐵「休息」，卻遇上酒駕臨檢。許男拒絕酒測，不顧女性友人安撫，咆哮警察「憑什麼」和三字經。結果，許男摩鐵去不成遭帶回派出所，酒測值還超標，遭依公共危險罪嫌送辦，賠了夫人又折兵。

▲男子開奧迪TT酒駕在女性友人要上摩鐵，遇上警察拒測遭強制押上警車。（圖／民眾提供）

第四警分局大墩派出所19日凌晨3點多，在南屯區知名夜店附近執行酒駕取締勤務。員警現場攔下一輛市價200多萬的白色奧迪性能跑車TT，並示意駕駛搖下車窗，許男配合開窗，現場就散發出濃濃酒味。

▲男子拒測又罵警察憑什麼，遭強制押上警車。（圖／民眾提供）

「你有喝酒喔？」員警要求他下車出示證件，但他卻拒絕配合，否認喝酒，還當場咆哮警察。現場員警見他失控不聽勸，立刻上前將他強押上車，但他仍反抗踹警車，大喊憑什麼，在警車內還狂罵三字經。許男到派出所後才配合酒測，果然超標。

他酒醒後雖深感後悔，表示自己之前在南屯區友人家小酌，結束後要帶女性友人去摩鐵休息。但酒駕是事實，警詢後仍依法送辦。

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