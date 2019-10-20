基本工資與生活工資差異擴大　世新經濟學術研討會探討當前政策

▲廖鴻圖（中）與參加研討會的學者、師生於會前合影。（圖／世新大學提供）



記者許展溢／台北報導

世新大學經濟學術研討會今年以「台灣向前行-公共政策的經濟思維與分析」為主題，昨（19日）在世新大學管理學院舉行，邀請各領域學者們齊聚，對當前公共政策提出經濟面的審視與解析，如政府推出一例一休、長期照護等引起社會各界廣泛討論的政策。

世新大學副校長廖鴻圖開幕致詞表示，嘉許世新經濟學術研討會20年一路走來，從未曾在學術界缺席，而本次研討會以公共政策為主題，對當前政策提出經濟面的解釋，讓大家可以跳脫政治層面去思考社會爭議的問題。

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▲「人口老化與勞動市場」場次中，論文發表人，世新大學經濟學系王怡修助理教授精彩講演。（圖／世新大學提供）



這次研討會有2篇對於台灣勞動政策的論文發表，世新大學經濟學系助理教授王緁妶研究發現基本工資與生活工資差異的擴大，會對勞動邊際生產力產生負面影響。研究資料顯示2014至2017年，基本工資對生活工資的比率介於70%到99%之間，因此台灣若以生活工資為目標，基本工資仍存在著一定的調升空間。此外，世新大學經濟學系助理教授王怡修則對實施35年的勞動基準法進行歷史體檢，藉以探討2016-2018年間的「一例一休」爭議。其研究認為《勞基法》已失去「最低限度保障」的立法精神，扭曲為業界統一標準，大家應透過對過去的立法原意與變遷的檢視，對照勞動市場的演變，才能釐清《勞基法》相關爭議的本質。

▲「產業政策與發展」場次中，東吳大學經濟學系教授孫嘉宏發表論文。（圖／世新大學提供）



長期照護政策部分，輔仁大學經濟學系副教授林克釗引入美國房屋權益轉換抵押貸款方案模型，套入台灣資料加以模擬。其研究顯示目前國內未經過精確計算的貸放成數較為保守，而逆向抵押貸款雖可補充老年長期照顧的所需，但不是可以完全依靠的經濟來源。

世新大學表示，本次研討會吸引眾多專業領域學者共襄盛舉，會議中所發表的論文內容豐富，再加上評論人精闢的見解，參與的學者、師生均獲益良多。 與會來賓同時稱許現場工作人員盡心且周到的服務，展現世新學生的專業與活力，並期待再次交流的機會。

▲最佳論文可獲獎金50000元。（圖／世新大學提供）



研討會同時頒發世新大學經濟學系碩士論文獎，包含最佳論文一名獎金50000元，及佳作兩名獎金各5000元，此獎金是由世新大學講座教授薛琦所捐贈，主要用意為鼓勵世新經濟碩士生對研究議題的投入，獲獎論文皆是由校外優秀學者擔任審查委員所評選出的優質作品。