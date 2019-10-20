　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基本工資與生活工資差異擴大　世新經濟學術研討會探討當前政策

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 趙公共政策停看聽 世新經濟學術研討會熱烈探討。（圖／世新大學提供）

▲廖鴻圖（中）與參加研討會的學者、師生於會前合影。（圖／世新大學提供）

記者許展溢／台北報導

世新大學經濟學術研討會今年以「台灣向前行-公共政策的經濟思維與分析」為主題，昨（19日）在世新大學管理學院舉行，邀請各領域學者們齊聚，對當前公共政策提出經濟面的審視與解析，如政府推出一例一休、長期照護等引起社會各界廣泛討論的政策。

世新大學副校長廖鴻圖開幕致詞表示，嘉許世新經濟學術研討會20年一路走來，從未曾在學術界缺席，而本次研討會以公共政策為主題，對當前政策提出經濟面的解釋，讓大家可以跳脫政治層面去思考社會爭議的問題。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 趙公共政策停看聽 世新經濟學術研討會熱烈探討。（圖／世新大學提供）

▲「人口老化與勞動市場」場次中，論文發表人，世新大學經濟學系王怡修助理教授精彩講演。（圖／世新大學提供）

這次研討會有2篇對於台灣勞動政策的論文發表，世新大學經濟學系助理教授王緁妶研究發現基本工資與生活工資差異的擴大，會對勞動邊際生產力產生負面影響。研究資料顯示2014至2017年，基本工資對生活工資的比率介於70%到99%之間，因此台灣若以生活工資為目標，基本工資仍存在著一定的調升空間。此外，世新大學經濟學系助理教授王怡修則對實施35年的勞動基準法進行歷史體檢，藉以探討2016-2018年間的「一例一休」爭議。其研究認為《勞基法》已失去「最低限度保障」的立法精神，扭曲為業界統一標準，大家應透過對過去的立法原意與變遷的檢視，對照勞動市場的演變，才能釐清《勞基法》相關爭議的本質。

▲▼ 趙公共政策停看聽 世新經濟學術研討會熱烈探討。（圖／世新大學提供）

▲「產業政策與發展」場次中，東吳大學經濟學系教授孫嘉宏發表論文。（圖／世新大學提供）

長期照護政策部分，輔仁大學經濟學系副教授林克釗引入美國房屋權益轉換抵押貸款方案模型，套入台灣資料加以模擬。其研究顯示目前國內未經過精確計算的貸放成數較為保守，而逆向抵押貸款雖可補充老年長期照顧的所需，但不是可以完全依靠的經濟來源。

世新大學表示，本次研討會吸引眾多專業領域學者共襄盛舉，會議中所發表的論文內容豐富，再加上評論人精闢的見解，參與的學者、師生均獲益良多。 與會來賓同時稱許現場工作人員盡心且周到的服務，展現世新學生的專業與活力，並期待再次交流的機會。

▲▼ 趙公共政策停看聽 世新經濟學術研討會熱烈探討。（圖／世新大學提供）

▲最佳論文可獲獎金50000元。（圖／世新大學提供）

研討會同時頒發世新大學經濟學系碩士論文獎，包含最佳論文一名獎金50000元，及佳作兩名獎金各5000元，此獎金是由世新大學講座教授薛琦所捐贈，主要用意為鼓勵世新經濟碩士生對研究議題的投入，獲獎論文皆是由校外優秀學者擔任審查委員所評選出的優質作品。

ET快訊
莊敬「21歲帥老師」是韓團dancer！185cm長腿+明星
假日也能用！160元買北部威秀電影票「密技公開」比花旗卡殺
睡美人原型故事超暗黑！渣國王「路過壞壞」昏睡女..反派不是梅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎

夜市抵用券回收逾30萬張　花蓮「東大門夜市」奪冠

假日也能用！160元買到北部威秀電影票「密技公開」　比花旗卡更殺

80元買青豆蓋飯！　台北哥一打開便當「理智線斷裂」　網噴爆：成本不到30元

為台灣森林生態把脈！調查員每天穿梭山林取「樹口資料」

金牛女吼「我很大氣」…超見血分析秒懂　她挺義氣牛友：懷疑他媽報錯生日

基本工資與生活工資差異擴大　世新經濟學術研討會探討當前政策

邊開邊修破車要命！台鐵訂「故障停車SOP」　1年攔下81列危險列車

搭機別跑錯！酷航10/22起要搬航廈了　新加坡樟宜機場「T2→T1」

媽媽獨門撇步！　料理前先「餵蛤蜊喝奶」　女兒一吃驚呼：真的變超肥滿

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎

夜市抵用券回收逾30萬張　花蓮「東大門夜市」奪冠

假日也能用！160元買到北部威秀電影票「密技公開」　比花旗卡更殺

80元買青豆蓋飯！　台北哥一打開便當「理智線斷裂」　網噴爆：成本不到30元

為台灣森林生態把脈！調查員每天穿梭山林取「樹口資料」

金牛女吼「我很大氣」…超見血分析秒懂　她挺義氣牛友：懷疑他媽報錯生日

基本工資與生活工資差異擴大　世新經濟學術研討會探討當前政策

邊開邊修破車要命！台鐵訂「故障停車SOP」　1年攔下81列危險列車

搭機別跑錯！酷航10/22起要搬航廈了　新加坡樟宜機場「T2→T1」

媽媽獨門撇步！　料理前先「餵蛤蜊喝奶」　女兒一吃驚呼：真的變超肥滿

機械車位「一年激省1萬2」卻沒人停敢...他心癢想租！網曝想哭下場

韓國瑜遭蛋襲事件後維安警力提升　南市警局長坐鎮

每周只賣2天！高雄超犯規提拉米蘇　咬下爆餡+咖啡香濃郁

萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎

網漫改編劇情超ㄎ一ㄤ　魯蛇怪咖雲集《千里馬超市》

「大溪花海農場」10月壽星免門票！還可換宮廷服遊英國館

十字路口未減速　休旅車撞翻3噸半貨車2人送醫

狂粉用「易烊千璽」造字　破千網友神回覆被推爆！

投資人為何賺不到台積電的錢？　謝金河指點迷津：散戶愛炒短線

胖倉鼠「睡成球」滾進洞卡住　30秒後滿臉問號：我是誰我在哪？

生活熱門新聞

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

死在家8天才發現　公園往生馬上被接走

霸氣姐：零錢免找　外送員尷尬...小費變15倍

遊民拿兩包麵少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火

雙颱動向曝　彭啟明說本周天氣：要有心理準備

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

女嬰深夜「青驚號」！阿公問神明獲3聖筊：阿娘回來了

沙鹿驚見「絕美白色小七」網想朝聖了

學校蟯蟲檢查！呆萌兒「夾緊屁股整天」崩潰

更多熱門

相關新聞

再談廢一例一休！　韓國瑜批蔡：不願面對

再談廢一例一休！　韓國瑜批蔡：不願面對

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起向市政府請假，全力投入2020總統選戰，而他日前當眾喊出，若當選總統將「廢除一例一休」，遭到總統蔡英文狠酸，要他做好功課，不要只是政治攻防。對此，韓國瑜19日出訪台南保安車站時反嗆蔡英文，不會苦民所苦，「卡了老闆的喉嚨，餓了勞工的肚子」。

韓國瑜喊廢一例一休又改口　蔡英文：信口開河不是選總統的態度

韓國瑜喊廢一例一休又改口　蔡英文：信口開河不是選總統的態度

韓國瑜喊廢一例一休又改「重新調整」 蘇貞昌：負責國家大計還得了

韓國瑜喊廢一例一休又改「重新調整」 蘇貞昌：負責國家大計還得了

韓國瑜要廢一例一休　勞動部回應：草率廢除不適當

韓國瑜要廢一例一休　勞動部回應：草率廢除不適當

韓國瑜遭酸想休就休、想上班就上班　蔡英文：我把國政當最優先

韓國瑜遭酸想休就休、想上班就上班　蔡英文：我把國政當最優先

關鍵字：

世新大學經濟學術研討會台灣向前行公共政策的經濟思維與分析一例一休長期照護基本工資生活工資

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

嬤打掃11歲孫女房間驚見提款卡　一問才知77萬元飛了

女大生上課訂外賣　外送員5字回應讓她傻了

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

16歲高中生拉K　終生包尿布超慘

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面