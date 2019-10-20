金牛女吼「我很大氣」…超見血分析秒懂　她挺義氣牛友：懷疑他媽報錯生日

▲有網友說，「金牛座只對另一半沒有尺度的大方，不是另一半，沒有資格說金牛座小氣。」（圖／示意照／翻攝Unsplash免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名金牛座女網友發文抱怨，「可不可以不要再問我是什麼星座，我回答：『金牛座』時...第一句話的反應就馬上說『金牛座的人都很小氣』。」她直呼，「我金牛！我很大氣」，立刻獲得其他人的讚聲。還有人一針見血說，「會說金牛座小氣的，我只能說很抱歉，你們身邊的金牛座都沒把你們當好朋友。」

當事人19日在「爆怨公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。許多網友留言，「如果遇到的金牛座很小氣，表示你跟這位金牛座的交情還不夠...這是很看人的....」、「金牛對最愛的人都很大方」、「金牛座的大方取決在愛不愛對方」。

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不少人很有感地說，「金牛其實滿照顧朋友的欸，只是有時候會碎唸」、「簡單來說，金牛只會花該花的錢、花在該花的人身上。覺得金牛小氣的，就表示『你不值得我花錢』」、「金牛對自己家人、朋友很大方的，小氣…表示你還不是我的好朋友」、「會說金牛小氣的，不是你跟金牛不好，就是他不爽你，因為他覺得你不值得。」

▼不少人認為「金牛對最愛的人都很大方」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）



也有人表示，「金牛座只對另一半沒有尺度的大方，不是另一半，沒有資格說金牛座小氣。」還有人一針見血說，「會說金牛座小氣的，我只能說很抱歉，你們身邊的金牛座都沒把你們當好朋友。」

一名女網友則分享自己的超義氣金牛朋友，「我認識的金牛男大氣到我懷疑他媽報戶口寫錯生日。他對自己可以省到沒錢時，餐餐吃熱水泡統一麵，但是三番兩次借錢給朋友3、5000塊。不還他錢也沒關係，他堅持朋友一定是有困難才無法還。」

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