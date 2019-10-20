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人妻回娘家「還偷碰面小王」　綠帽夫尾隨在後一見心碎...秒亮刀捅死他

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄒男看見妻子與小王一同出現在岳母家，氣得拿出折疊刀一把捅死小王。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名鄒姓廚師抓包何姓妻子外遇陳姓小王，2人自此之後經常發生衝突，鄒男還因此罹患憂鬱症，之後2人協議離婚，決定重新開始。然而，某日何女表示要回娘家，鄒男尾隨在後卻驚見陳男也在場，他一時醋勁大發，直接拿著摺疊刀往陳男捅去，導致他傷重不治。台南地院審理後，依殺人罪判鄒男15年徒刑，陳妻再提民事求償1300萬元，法官判准500萬元。

判決書指出，鄒男跟何女2人婚後沒有小孩，經濟狀況也不佳。何女後來外出工作，因而認識了同樣已婚的陳男，2人天雷勾動地火，陷入熱戀。直到2018年2月間，鄒男無意間發現何女外遇，還因此罹患憂鬱症，而何女為了安撫他，答應要跟陳男斷絕聯繫，夫妻倆也協議離婚，並重新開始。

2人離婚後依然同居在一起，同年5月27日上午，何女突然表示要回娘家一趟，再到公司上班，鄒男察覺有異，便一路尾隨，沒想到卻驚見陳男也在現場，氣得拿起摺疊刀就往陳男左胸捅去，導致他傷重不治。

案經何女報警，鄒男到案後卻矢口否認犯行，還表示事發當時，自己也想去岳母訴苦，沒想到卻看見陳男，才會情緒失控跟他發生衝突，而當下是陳男衝向他，要搶他的刀子，2人在扭打過程中，刀子才不小心刺到陳男。

台南高分院合議庭審理後，法官認為鄒男因妻子於婚姻關係期間與陳男來往，身心飽受困擾，固然可資同情，但他沒有先了解陳男出現在該處的原委，就魯莽生怒、恣意逞兇，衝動犯下犯行，過程迅速到陳男來不及抵抗、反應，顯現直接殺人犯意。

此外，鄒男犯後又否認犯行，還將陳男死亡結果原因歸責於對方，對於陳男家屬而言，是二度傷害，且至未能取得家屬原諒，也沒有達成和解，因此依法將他判刑15年；陳男妻子再提民事求償，除了精神慰撫金之外，還加上陳男的喪葬費及女兒跟婆婆的撫養費共1300萬元，但法官認為，精神慰撫金應以150萬元較適當，再加上撫養費及喪葬費，依法判准賠償500萬元。全案可上訴。

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