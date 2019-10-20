加拿大選舉明登場！兩大政黨民調「32%比30%」激搶338席次　470萬人提前投票

▲ 加拿大現任總理杜魯道18日坦承，保守黨可能贏得大選。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大第43屆大選21日即將登場，也會是執政黨自由黨、在野黨保守黨之間的激烈競爭，搶奪眾議院338個席位。外界認為，這會是對現任總理杜魯道（Justin Trudeau）的「全民公投」。數據顯示，今年提前投票人數高達約470萬人，比去年高出約莫29%。

根據半島電視台的整理報導，此次大選議題聚焦就業與經濟，最有獲勝機會的自由黨與保守黨均主張為中產階級家庭承諾爭取更多激勵措施；此外，環境與氣候變遷也是一大重點議題，且加拿大多個城市也出現數個要求政府採取行動的大規模示威抗議。

在過去這幾周，自由黨與保守黨的民調不相上下。民調機構益普索（Ipsos）15日公布的數據顯示，保守黨支持度32%、自由黨30%、新民主黨（NDP）20%、綠黨8%；益普索公共事務執行長布瑞克爾（Darrell Bricker）提到，領先的自由黨及保守黨在全國的支持度相當接近，主要是因為兩黨都已失去其他政黨的支持，且偏左的新民主黨近來人氣衝高，因為該黨主席駔勉誠（Jagmeet Singh）在辯論中的表現相當出色。

▲ 根據選前民調，最大在野黨保守黨擁有32%支持度，執政黨自由黨為30%，新民主黨則是20%。圖為保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，加拿大獨立研究機構Earnscliffe Strategy Group本月分析，保守黨與自由黨都無法直接獲得多數政府的席位。事實上，只要政黨在眾議院的席位少於170個，就會產生少數黨政府。

儘管加拿大擁有5個主要政黨，包括自由黨、保守黨、新民主黨、綠黨、魁北克政團（Bloc Quebecois，又譯「魁人政團」），但回首過往政壇歷史，多由自由黨、保守黨組成政府。

在上一屆2015年的大選中，加拿大全國有2590多萬人參加投票，自由黨獲得184個議會席次並組成多數黨政府，自2006年穩坐執政黨寶座的保守黨僅拿到99個席位變成在野黨，而新民主黨則有44個席位、魁北克政團有10個席位、綠黨有1個席位。

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