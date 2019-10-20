徐耀昌公開批同婚「會絕子絕孫」　苗栗愛轉來：請鄭重道歉　

▲苗栗縣長徐耀昌在挺韓造勢活動中，發表對同性婚姻的反對及不滿。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐愷昕／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌18日晚參加由韓粉發起的「庶民起義，苗栗接力」挺韓造勢，站台時大大評論民進黨3年來的政績，當講到同志婚姻時，他表示堅決反對同婚，「因為這是會絕子絕孫的事情」。在苗栗深耕且致力於同志議題的苗栗愛轉來協會19日針對縣長歧視言論於臉書上發聲明表示不滿，同時要求徐耀昌親自道歉。

苗栗縣長徐耀昌18日晚參加韓粉發起的挺含造勢苗栗場活動，站台致詞時開炮盤點民進黨3年來的政績，當提及同志議題時他表示，「我個人是非常非常反對同性婚禮，本來我們是人就是男跟女的結合，而不是男男或女女，這個會絕子絕孫的事情耶。」

此言論一出，立刻引來苗栗縣挺同團體不滿，在苗栗維護同志平權價值的苗栗愛轉來協會19日於臉書發聲明表示，「苗栗許多同志正努力的在被視為最保守和傳統的環境中成長，他們也不應該看到自己縣市的首長帶頭做出歧視的示範」，要求市長鄭重道歉。

▲苗栗縣民進黨籍議員陳光軒於臉書中發言針對徐同性議題的言論表達不滿。（圖／翻攝自「陳光軒．dpp苗栗縣議員」粉絲專頁）

對此，苗栗縣民進黨籍議員陳光軒也氣憤的於臉書發言向徐耀昌喊話，「你有種就宣布苗栗縣所有民政機關拒絕受理同性婚姻登記，我絕對跟你拚到底！當到一縣之長，講這種不懂尊重基本人權又抵觸法律的鬼話，真心感到丟臉！」

時代力量的苗栗縣議員曾玟學則痛批「徐身為行政首長，竟說出公開歧視、霸凌同志族群、違反人權的歧視言論，這樣裸裸的惡意，讓人非常生氣」，要求他出面鄭重道歉。

▲苗栗縣時代力量籍議員曾玟學於臉書中要求徐出面鄭重道歉。（圖／翻攝自「曾玟學 苗栗縣議員」粉絲專頁）

網友們也紛紛於臉書底下留言「同性伴侶並不會因為他人的反對與仇視就完全消失在這個世界上，為什麽不能好好給予尊重」、「可以反對同性，但是不能不尊重同性」，表示因徐握有權力及影響力，盼他能謹慎發言。

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