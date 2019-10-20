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果粉快存錢！分析師爆：5G版iPhone12估要3萬元才買得到

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▲iPhone 11系列開賣以來持續熱銷，甚至擠下長期盤據首位的iPhone8。（圖／路透）

▲iPhone 11持續熱銷，引發外界對iPhone 12推測。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

蘋果才剛推出了iPhone 11系列新機，外界已經對於Apple明年的新機充滿期待，尤其是5G版本，分析師以原物料、覆蓋率等來推估，明年5G版本的iPhone12價格恐怕上看900～1000美元以上（換算新台幣近2萬8000元到3萬4000元）以上。

外界預期，明年Apple所推出的iPhone12會有4G版本以及5G版本，其中5G版本會以毫米波（mmWave）和Sub-6Hz 2種技術會有5~6款型號的新機。

請繼續往下閱讀...

以目前研究機構來看，5G手機的處理器、RF射頻成本提升，整體物料成本會有會較4G手機增加兩成、兩成五以上，也因此帶動了5G版本的價格。市場分析師也指出，在考慮5G覆蓋率，推估iPhone消費者的的負擔能力，明年iPhone12 4G版本大概維持6、700美元，但是5G得版本最低也會達到900美元（約新台幣2萬8000元）甚至支援毫米波的手機，高規格者甚至可以達到1100美元（約新台幣3萬4,000元），比4G版本要貴三成以上。

目前市場上，也對明年的iPhone 12充滿想像，海外爆料達人Ben Geskin發文指出，2020年新款iPhone（按照慣例應該叫iPhone 12）將取消掉瀏海，向全螢幕手機邁進，對於重視畫面使用感的使用者來說，將是一大享受。

另外，明年首季iPhone SE 2 連價格和容量也出爐。天風國際分析師郭明錤預測，預計2020年初亮相的iPhone SE2，外觀設計與iPhone 8相似，售價部分將定為 399 美元（約新台幣 1萬2,377 元）。

iPhone SE2 將保留 Home 鍵、並移除Touch ID 等技術。搭載與iPhone 11系列相同的A13 晶片，和3GB LPDDR4X，而記憶體部分則有 64GB 與 128GB 兩種選項，機殼顏色有太空灰、白、紅三種顏色。

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