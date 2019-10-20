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強生糗翻！霸氣喊月底脫歐　表決結果「再延期」專家回：歐盟也不會拒絕

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▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲強生原先堅決強硬脫歐，如今再度走上延期一路。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國脫歐被其他歐盟成員國稱為是「最歹戲拖棚」的一齣戲。縱使英國首相強生（Boris Johnson）日前已和歐盟達成新的脫歐協議，但19日英國會的投票結果仍決定將延遲脫歐時程，這也讓強生之前誓言將在本月底硬拖歐，如今還是須依法向歐盟提出延後申請。對此專家表示，「基本上歐盟也不會拒絕」。

綜合外媒報導，強生過去所提出的新脫歐協議，是以舊協議為主題，在針對其中的特別細項作出調整，包括愛爾蘭的邊際保障措施。然而就算歐盟跟英國達成新的協議，但意見分歧的下議院仍選擇擱置強生的「硬脫歐」版本，並且將致函到歐盟要求脫歐從本月31日再往後延。

►►英國脫歐最後倒數，結局幾乎翻盤

「變動歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）兼脫歐專家梅農（Anand Menon）向《路透社》表示，歐盟基本上也不會拒絕英國再延後，因為歐盟不希望協議就這樣沒了，當然也不想背上罵名。其中鷹派的法國總統馬克宏更是27國中，最憤怒批評「英國脫歐根本再拖戲」的元首。

馬克宏的陣營表示，英國脫歐戲碼拖太久，不僅重創歐盟政治資本，更讓歐盟無法專心處理其他議題，如氣候、移民、國際危機等挑戰。歐盟外交人士表示，如果英國確定提出再延後脫歐，「那麼我們將會考慮將期限延的短一點，但若考慮的是選舉或是二次公投，那可能就要延的長一點」。

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