雙胞弟「假扮哥哥」測試女友　開門瞬間「女友眼神逐漸母湯」才知自己綠爆！

▲雙胞胎男網友人生早就綠到爆。（圖／取自免費圖庫StockSnap）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於「雙胞胎」的好奇程度爆棚，尤其在談戀愛時，往往都會故意做些惡作劇，然而日前一名國外網友在「Reddit」論壇上分享自己身為雙胞胎最悲慘的故事。這名網友說道自己有天心血來潮想要假扮自己是雙胞胎的哥哥，想看看女友是否認的出來？沒想到女友第一時間看到時，卻神態相當緊張將他拉到角落，小聲地說「不是說好不要再見面嗎？」意外揭開綠光罩頂的內幕。

這名男網友表示，自己身為雙胞胎的弟弟，日前想要假扮成哥哥來試探女友是否認的出來，於是特別將自己打扮成哥哥的穿著、走路樣子、說話態度也都模仿，甚至還噴上哥哥會用的香水。

就在女友抵達時，男網友一開門，女友先是驚訝的看著他，正當男網友以為自己被認出來時，女友突然將他拉進屋面帶緊張的說；「你到底是什麼想法？怎會出現在這？」男網友傻眼的回應：「什麼？｣接著女友說：「我以為我們已經有共識不再見面了」。

▲女友竟和雙胞胎兄弟搞上。（圖／示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

這時男網友感覺狀況不太對勁，於是就問說「是什麼意思？」這時女友又回「什麼意思？我們之間發生了什麼事情，一切都結束了，回到你的未婚妻身邊吧！」男網友突然憤怒的大吼說「天啊！夠了我是你男友。」但女友卻似乎沒有發現，還繼續回應「你就是不放棄對吧？」

男網友一氣之下拿出自己的身分證，女友看到上面的名字竟然是自己男友的名字，表情瞬間僵硬。兩人事後什麼話也沒說的離開，男網友表示，女友回到家後打了一通電話給我，之後我們就結束了這段關係，我也不想去問我該死的兄弟到底發什麼事情。

就在事情分享到網路上後，不少雙胞胎網友出面打臉「說真的這樣的事情並不常見，真的親近的人，都能很快認出。」男網友也無奈回應，後來發現自己才是被整的人，「我兄弟跟我女友竟然一起用最狠的方式整我」。

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