經過喪家矛盾心理！　他不經意想到「怎麼這麼衰」…下秒猛念佛號怕得罪

▲長輩常說，得罪往生者會被鬼魂跟回家，害小孩有陰影。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

從小長輩就會提醒我們經過在辦喪事的人家時，不能隨便亂看或亂說話，以免招致鬼魂或厄運。一名網友表示，他長大後認為這個說法很為難人，「心裡怎麼想有時候是沒辦法克制的啊」，但長輩卻說內心對往生者不尊敬的話，對方的鬼魂也會感應到，讓他始終對於喪家有點陰影，每次不小心路過都會怕怕的。

原PO在PTT表示，他長大以後經過喪家，心裡會不經意出現「怎麼這麼衰又遇到，還要繞路」、「辦個喪事佔用道路真的是很沒水準」這類想法，不過，當下會馬上想到長輩說的「會被阿飄跟回家」，所以又趕快默念阿彌陀佛，深怕不小心得罪往生者。

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▲不少人擔心會被鬼魂跟回家。（圖／翻攝自PTT）



每次經過辦喪事的場合，原PO都會產生這種矛盾心理，但自己也沒有惡意想冒犯對方，心裡很多想法都是不經意地冒出來。貼文一出才發現，原來有很多網友跟原PO有一樣的困擾，「怕爆，都不敢看，直接快速通過」、「不會害怕，但是會走快一點，不往裡面看」、「會怕怕的，但心裡會默念佛號然後不要亂想」、「應該說怕不自覺冒出一些失禮的想法冒犯到」、「經過的時候會不自覺憋氣」。

很多台灣人從小就被教育不能得罪到往生者，無形間對心理造成一種壓力，每次路過喪家都很擔心自己任何一個念頭冒犯到對方，不過，也有很多網友認為，其實這都只是自己想像出來的問題，「就算真的有鬼，人家跟你素不相識、無冤無仇，你幹嘛怕」、「你又沒招惹他們，怕什麼？」

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