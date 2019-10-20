45歲立志學傻瓜投資法　大學教授「存股」滾出4千萬

圖文／鏡週刊

45歲開始存股也不遲！高雄師範大學退休教授謝士英，過了不惑之年，才立志學投資，卻靠著用合理價格買好公司的傻瓜投資法，18年內，把7百萬元本金滾成4千萬元退休金，年領2百萬元股息，軍公教年金改革也不怕。





謝士英 小檔案 出生 ▶ 1955年

學歷 ▶ 美國賓州州立大學工業教育博士、高師大工業科技教育系

經歷 ▶ 建國中學教師、高師大工業科技教育系教授

現職 ▶ 高雄師範大學工業科技教育系兼任副教授

操作心法 ▶ 挑選每年獲利成長，且穩定配息的好公司，以現金股利計算出合理價，持續買進並將股利滾入投資，長期持有

「我都開玩笑說，我的職業是籃球員。事實上，我現在的收入和國內SBL（超級籃球聯賽）球員相去不遠，只是這份收入全來自股市。」熱愛打籃球的謝士英說。他今年64歲，已從高雄師範大學教職退休9年。

傻瓜投資法 賺年終獎金

請繼續往下閱讀...

每年的7、8月，謝士英最快樂的事就是查看配息日期，等著領股市派發的「年終獎金」。原來19年來，他存了上千張股票，這筆「年終獎金」因此有2百萬元之多，他的資產也從7百萬元滾成4千萬元。

即使台股高檔震盪，謝士英一派輕鬆篤定：「每天漲漲跌跌，對存股的我來說，根本沒影響。反正時間會帶來最好的回報。」他說，存股族以「存」為主，不太賣出股票，到最後若打算賣股，賺得的價差會很大，獲利至少400～600％起跳，在這之前，還能每年領股息。

曾是建中老師和留美博士，沒有財經背景的謝士英，投資心法可追溯自投資市場上曾流行一時的「傻瓜投資法」。「我一聽到傻瓜投資法，就很有興趣，你不用懂很多東西，又可以賺錢，有這種好事？」從事學術研究的他發現傻瓜投資法，其實是師承股神巴菲特的價值投資，找出好公司，並長期持有。

從巴菲特的價值投資出發，謝士英淬鍊出自己的存股學：用好價錢買進好公司。

步驟一 選持續獲利配息的公司

「首先是挑出好公司，選股條件是每年獲利成長、配息也跟著成長，且持續發放股息者。」攤開他的存股名單，幾乎都是耳熟能詳的大公司，包括統一、台塑、南亞、大統益、玉山金、國泰金等，以傳產和金融股為主。「不賺錢的公司如生技股浩鼎，我完全不會碰。沒配息的股票，我也不碰。」

步驟二 現金股利計算買進價格

挑出好公司後，用現金股利計算合理價，作為買進指標。「我以現金股利，分別乘以10倍、20倍與40倍，來判斷目前的股價為便宜價、合理價或昂貴價。」當手上有閒置資金，或領到現金股利，他就會優先買進仍屬合理價或便宜價的標的。

「存股沒有停利停損的問題，如果買進理由沒消失，愈跌愈要買。」謝士英比喻，週年慶大家都衝進百貨公司拚命買，股市下跌、股票打折時，大家卻都跑光，反而錯失良機。同是巴菲特班學員、相識近20年的陳紹北指出，謝士英堅信價值投資，也從來沒有停止存股，「不管市場高低起伏，他都會一次買一張、慢慢買。」

「其實出現股災，都會有好價錢！」謝士英如數家珍，911、311日本大地震、SARS、金融海嘯，都是絕佳進場時機。2018年發生10月股災，謝士英也趁機買進南亞，「它2018年配現金5.1元，2019年也不差，股價70多元，殖利率達6～7％。」

如今，全球股市走過10年多頭，許多投資人開始居高思危，謝士英卻認為：「與其猜測市場何時崩盤，不如找不受景氣循環影響、有定價能力的公司，例如再窮也會吃的食品和藥品。」

對謝士英來說，賣股的理由有三， 一是公司狀況變差，「以前買過大同和太平洋建設，但大同老董事長過世後家族內鬨，太平洋建設爆發經營權之爭時賣掉。」二是股價一飛衝天，來到昂貴價，「目前，我的持股沒有一家超過昂貴價，所以都沒賣。」三是若遇到更好標的，會考慮轉換持股。

立志學投資 宣誓展決心

謝士英存股19年，發現隨著存股標的獲利持續成長，不僅配息增加，持股數也變多，加乘效果下，已形成正向循環的現金流，「現在我不用再存錢進證券戶，光股利就足夠繼續買股。」

現今手握上千張股票的謝士英，其實在45歲之前從未積極理財，僅努力工作和存錢，只將部分存款交給海軍退休的爸爸做投資，但看著父親長年在股市裡短線交易、有賺有賠，始終沒能滾出大錢，他因此對投資興趣缺缺。

直到有天學生借他《富爸爸，窮爸爸》這本書，被國小6年級的兒子看見，天真地問：「爸，你是富爸爸，還是窮爸爸？」此話如當頭棒喝，讓他立志要學會投資理財。

為了展現決心，謝士英在辦公室眾同事前發表宣言：「從今天開始，我要自己理財投資，5年後要把手上的220萬元本金變成1千萬元。」行動力十足的他，立即報名投資課程，「我都是假日從高雄搭國光號夜車北上，天一亮就開始上課。」

謝士英從2000年開始展開存股大作戰，一張股票、一張股票慢慢地存，沒想到資產在3年半內就翻了二番，1千萬元目標達陣。「印象比較深刻的是，2007年暑假，我赴美進修1年，股票放著不動，有一天查電腦發現市值竟已突破2千萬元，我當時還開心地和兒子吃牛排慶祝。」

股災不收手 趁便宜買入

只是這開心沒能維持太久，金融海嘯一來，他的財富大縮水，2千萬元頓時只剩750萬元。起初謝士英和所有投資人一樣懊惱，「但轉念一想，我又沒借錢買股票，還有薪水收入，尤其扣掉買股約5百萬元成本，我還賺了250萬元。」

心一定，他反而悟出道理：「股災之後，股票變得好便宜，但股利卻一毛也沒少。」因此，他不但沒砍股票，還將當年領到的80萬元股利悉數投入，因而買到8元的玉山金、23元的大統益等，「像大統益，10年來，我領到30多元股息，等於當時買的大統益是零成本。」

「他是門外漢，什麼線都不懂。」當年在辦公室親耳聽見謝士英宣誓的高師大同事黃進成，剛開始也覺得不可思議，「我們都差不多以2百萬元開始，但我會賣股，他卻堅持持有，10多年下來，賺到的倍數真的不一樣。」

謝士英常跟學生開玩笑說：「如果我25歲開始存股，現在上課就可以給每個人買一張按摩椅了。」但縱使晚了20年，謝士英還是享受到存股的好處，證明了即使起步晚，只要用對方法，照樣可以致富。

謝士英存股學 以大統益為例

大統益是國內最大油脂製造商，主要產品為沙拉油，豆粉與沙拉油市占率超過30％，也是亞洲最大的黃豆油廠。大統益每年均有獲利，且過去10年每年配發現金股利。

2009年大統益現金股利2.4元，以20倍、殖利率5％計算，合理價為48元，便宜價為24元。當時大統益股價下跌至23元，屬於便宜價，謝士英開始持續買進。

買進之後，確保大統益每年持續發放現金股利，並在合理價格內持續買進存股。

存股成績單：謝士英從2009年開始存大統益，平均成本約72.36元，以2019年9月16日大統益收盤價120.5元計算，報酬率約67％。2010年迄今，領到現金股利共為每股41.1元，等於當初買在23元的大統益已是零成本。



更多鏡週刊報導

【台股賺翻祕招12】加薪不用靠老闆 小職員股市撈金每月多賺4萬

【台股賺翻祕招13】8年靠投資賺2400萬 公務員40歲辭職當奶爸



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！