80元買青豆蓋飯！　台北哥一打開便當「理智線斷裂」　網噴爆：成本不到30元

▲塞滿青豆的便當還要80元。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

上班族到了午餐時間，最怕打開便當看見自己不愛吃的菜。台北一名網友日前一打開餐盒，頓時崩潰大爆氣，因為映入眼簾的竟然一半都是綠色，白飯上鋪一層滿滿的「青豆」，超沒誠意配菜讓他氣到大罵，「再讓我遇到一次，我一定一星負評！」

原PO在PTT表示，他本身不敢吃青豆，所以看見自己的便當被塞滿這些綠色小球體，他火氣立刻就上來了，而且這些小青豆是鋪滿一半以上的白飯，幾乎快要變青豆蓋飯，裡面參雜著幾顆豆干丁，左上角則是切條的豆干炒四季豆，根本又是一道豆干加豆類的組合，其他格則是炒青江菜、黃豆芽、煎肉餅，仔細算一下食材成本超級低，肚子餓時拿到這個便當真的會忍不住翻桌，重點是竟然還要價80元。

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▲原PO最後還是含淚把便當吞光了。（圖／翻攝自PTT）



網友也在底下刷一整排負評，「好噁的便當，白飯根本配不完」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「便宜的菜都塞一塞就對了」、「這我一定翻臉，青豆仁超噁」、「比三色豆便當更噁的是單色豆」、「噁爆，寧願吃小七的」、「台北人好寒酸，只有青豆仁跟肉餅能吃」。

還有網友表示，這個便當根本不值得80元的價錢，「這應該30元左右吧」、「還好台中80元就能吃到大雞腿便當了」、「你這個菜色，台南自助餐35元」、「這樣80我寧願吃微波便當」、「豆芽菜一大包才20幾塊」、「那一坨豆芽菜的量，成本是不到1塊錢的」。

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