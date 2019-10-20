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台中半程馬拉松破萬人起跑　盧秀燕戴南瓜穿披風一起搞怪

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▲盧秀燕參加城市半程馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕穿戴南瓜、披風裝，為跑者加油打氣。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「第4屆台中城市半程馬拉松」，20日上午逾萬人開跑，今年因應萬聖節首次新增「搞怪組」，市長盧秀燕Cosplay萬聖節裝扮出席，鳴槍為選手加油打氣，也發送糖果邀跑者「trick or treat！」，提早慶祝一年一度的萬聖節。

▲盧秀燕參加城市半程馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，城市半馬已經連續4年舉行，民眾可邊運動邊欣賞台中建築之美，尤其台中年均溫23度，非常適合運動及旅遊，希望透過活動，讓跑者除了跑出健康、活力之外，更可以認識台中，她也預告，直到明年元宵節前，市府將舉行2020台灣燈會、跨年、新年等活動，歡迎來台中。

▲盧秀燕參加城市半程馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供）

▲台中半程馬拉松吸引逾萬人參加。（圖／台中市政府提供）

今年除了21公里半馬組、10公里挑戰組及5公里樂活組之外，還增加搞怪組，盧秀燕也戴上南瓜頭飾、披著披風，造型充滿濃濃萬聖節氛圍，並與現場來賓為跑者鳴槍，盧也依照萬聖節「trick or treat」（不給糖就搗蛋）的傳統，現場發送糖果，提早慶祝一年一度的萬聖節。

「台中城市半程馬拉松」路線行經市府前廣場、國家歌劇院、文心森林公園、夏綠地公園及朝馬國民運動中心、豐樂公園，今年特別邀請輕音樂樂團演出，讓選手放鬆身心聆聽小型演唱會，另有補給站提供台中夜市美食，補充體力。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，公會秉持著「取之社會、用之社會」的精神，延續2018年的公益捐款精神，今年也從每位報名者報名費中提出10元、不動產開發商業同業公會再捐出10元做公益，捐給市府社會局做為公益使用。

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