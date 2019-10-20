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女嬰深夜「青驚號」…阿公問神明獲3聖筊：阿娘回來了！　媽起雞皮疙瘩

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▲嬰兒的哭鬧聲經常造成旅客困擾。（示意圖／達志影像）

▲原PO表示，「小孩越哭越大聲，變成尖叫地哭，尤其看到我哭得更厲害。」（圖／達志／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

「阿祖走開，不要摸我，阿祖壞壞…」一名媽媽分享快6個月大的女兒半夜突然淒厲哭叫，「我爸就問說是不是他媽媽回來，三個聖筊，這時候我的雞皮疙瘩已經起來了」，後來經過一番溝通，女兒趴在她的肩膀上睡著了。但有其他爸媽提出4點見解，「如真有靈體干擾，反而是妳媽喊妳奶奶，妳奶奶才跑來保護曾孫。」

這名媽媽19日在「靈異公社」臉書社團說，近日和老公視訊完，「小孩在灰（台語，指吵鬧）要睡覺了」，正當她要哄睡時，看到小孩流很多汗以為發燒，量體溫量到一半，小孩突然一直動，「下一秒竟然青驚號（台語，指嚇到大哭）！而且是整個超級出力哭。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，那時是晚上11時，以為小孩是腸絞痛，或是因為打針不舒服才哭，「我爸看這樣不行，趕快去醫院了。我包包整理好到樓下，開始一連串的不可思議。」

「漸漸的，小孩越哭越大聲，變成尖叫地哭，尤其看到我哭得更厲害」，原PO說，父親趕快到神明面前稟報，擲筊詢問原因，「由於我家沒有公媽，都在親戚家。我爸就問說是不是他媽媽回來，三個聖筊。這時候我的雞皮疙瘩已經起來了。」

▼原PO爸爸請示神明，認為是過世媽媽回來了。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲長輩，阿嬤，手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，爸爸上樓跟媽媽說「阿娘回來了」，這時小孩一直尖叫哭，抱到神明面前哭得更厲害，「我媽這時候開口對著空氣喊，『阿娘，這是祢的外甘仔孫，祢趕快退開，祢回來看就好，不要摸。祢這樣，小孩會很不舒服，用看的就好，趕快退開。』

原PO指出，這時抱著小孩一直安撫，對女兒說「阿祖走開，不要摸我，阿祖壞壞」；爸媽把對一切不滿都講給阿嬤聽，就叫阿嬤趕快退開。

「我媽跟我阿嬤說，這個小孩不是我們家的，這個是外孫，祢這樣摸小孩、嚇到小孩，這樣不行。」原PO說，媽媽講到一半，「我女兒趴在我的肩膀上睡著了，我的頭皮麻到一個不行，整個毛骨悚然。」她表示，此時已凌晨0時、快1時，大家才趕快整理準備睡覺，「但我跟我媽都睡不著了。」

對此，有人建議，「我們帶寶寶回娘家時，睡我阿公阿嬤的房間，也都會跟我阿公說我們有帶寶寶回來，阿公你如果在就不要摸他，看看就好，不然他會嚇到。我覺得都要先跟逝去的親人說比較好。」

▼原PO媽媽對空氣喊，「祢回來看就好，不要摸。」（圖／達志／示意照）

▲▼英國雷克瑟姆‧梅洛醫院日前被爆出一名闖進病房狂拍嬰兒，還逼迫媽媽買下照片。（示意圖／達志影像）

原PO回應，「畢竟祖先牌位不在我娘家，那時候其實有打去親戚家，叫他幫我們點個香跟我阿嬤說一下。他們竟然說，晚上不能跟祖先點香。」

也有爸爸提出4點看法：

1、幼兒全身機能在啟動、發育，所以睡覺發熱流汗是正常的。我女兒冷氣26度還是全身濕。
2、祖先對子孫不會散發不良磁場，故妳家幼兒不是這原因哭鬧，不需害怕。（每個人其實都跟一到二位祖先──守護靈）。
3、11點哭鬧，腸絞痛機率最高。
4、就妳所述，如真有靈體干擾，反而是妳媽喊妳奶奶，妳奶奶才跑來保護曾孫。這點希望妳了解。

對此，原PO回應，「這個其實我知道，我有時候根本不信，有時候只相信科學，所以我才會以為是打針不舒服還是肚子痛。」

也有爸媽分享，「有時候這種事很神奇，今年中元普渡拜完祖先，本來我家二寶是會睡過夜的，而且11點左右就會乖乖睡覺。那天突然莫名其妙一直哭鬧到凌晨3點，然後跟空氣說，請祖先看就好了，不要摸，而且已經凌晨3點了，這樣小孩不好睡。之後就睡到天亮了，所以我覺得這很難說耶。」原PO回「真的！！有時候就是會覺得很神奇。」

其他人留言，「我女兒也是被嚇過，每晚7點準時大爆哭。抱去廟，廟裡阿姨說回去叫祖先不要摸」、「我朋友前陣子也是一模一樣情況，我朋友之後想到拿護身符貼在小孩胸口，馬上就停了，也睡著了。」

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