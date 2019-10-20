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給專屬大熊貓取名字！3隻「新生寶寶」待認養....最低門檻43萬元

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▲▼ 大熊貓,貓熊。（圖／中新社）

▲其中2隻開放認養的大熊貓寶寶。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

現在你也能擁有一隻專屬的大熊貓！陝西秦嶺大熊貓繁育研究中心今年夏天迎來3隻新生熊貓，他們決定開放民眾認養，共分為年度認養、終身認養和冠名認養三種形式，最低門檻僅需10萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬元），引起網路熱議。

據《中新社》報導，大熊貓媽媽「珠珠」和「樓生」的寶寶在7、8月接連平安誕生，陝西再添3隻秦嶺萌寶。截至10月17日，「珠珠」媽媽的兩隻龍鳳胎體重已增至4200g和4000g，「樓生」媽媽的寶寶體重已經增至2300g。

▲▼ 大熊貓,貓熊。（圖／中新社）

▲「樓生」和牠的寶寶。（圖／中新社）

目前，3隻健康可愛的大熊貓寶寶已處於待認養狀態。在該中心的認養規則中，本次認養共分為年度認養、終身認養和冠名認養三種形式：

1.年度認養-指對大熊貓按年度進行認養，時間最少為一年，每隻大熊貓每年認養費用10萬元（約新台幣43萬元）。

2.終身認養-指對大熊貓進行一次性終生認養，每隻大熊貓的終身認養費用50萬元（約新台幣215萬元）。

3.冠名認養-指對大熊貓進行一次性終生認養的同時，享有對該大熊貓冠名的權利，每隻大熊貓的冠名認養費用為100萬元（約新台幣430萬元）。

同時，與個人或團體簽署認養協議、冠名認養協議之後，認養方享有對被認養大熊貓的知情權和探視權，同時會在被認養大熊貓館舍懸掛認養標識牌。

►更多貓熊新聞，請看「貓熊雲」。

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