讀賣：安倍23日會王歧山！　繼習近平訪日「最重要中日活動」

▲ 中國國家副主席王歧山將以習近平特使的身分出訪日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國國家副主席王歧山22日將出席天皇德仁的即位儀式，先後訪問東京及北海道等地。根據讀賣新聞今（20日）上午披露的內容，首相安倍晉三23日將與王歧山會面，料2人會談時間可能比其他國家還要長，日方也期盼能藉此穩定發展日中關係。日方定調，此次王歧山的訪日行，是中國國家主席習近平今年6月首次訪日後，中日最重要的活動之一。

事實上，安倍晉三16日就曾在參議院預算委員會強調改善日中關係的意義。去年10月，安倍晉三時隔7年對中國進行正式訪問；到了今年6月，習近平首次以國家主席的身分訪日，稱「日中關係已完全回到正常軌道」。

報導指出，王歧山的影響力極大，握有實權，此次更以「習近平特使」的身分出訪日本。日方認為，這是繼習近平訪日後，中日最重要的活動之一。

只不過，安倍政府及自民黨也有部分聲音認為，中國海警船近來頻繁駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，光是今年至本月就有超過100艘海警船，遠高於去年的70艘，應該趁著此次王歧山訪日的機會，向中國明確表達抗議。

▼ 習近平今年6月首次以國家主席的身分訪日。（圖／路透）