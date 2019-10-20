抗議美提高駐軍費！首爾大學生翻牆闖駐韓大使官邸　韓警申請逮捕9人

▲外傳事發當下哈里斯正在青瓦台，出席南韓總統文在寅的外國大使招待會議。圖為抗議學生高舉布條。（圖／翻攝自臉書@univjinbo）

記者詹雅婷／綜合報導

韓美防衛費分擔特別協定（SMA）將於23日在夏威夷展開第2輪談判，但在雙方磋商會議展開之前，首爾18日一群大學生爬梯闖入美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）官邸，抗議美方要求南韓分攤更多的駐軍防衛費用，事後遭到警方逮捕。首爾地方警察廳19日表示，將以涉嫌「非法侵入住宅」的罪名申請逮捕9名學生，其餘10人予以釋放，但會持續進行調查。

韓聯社報導，這群學生是南韓學運組織「韓國大學生進步聯合」的成員，當時一群人利用2把梯子翻牆闖入位在鐘路區的哈里斯大使官邸，手拿白底黑字的「要求增額5倍駐韓美軍支援經費的哈里斯快離開這片土地」示威布條，並高喊「絕對反對分攤金漲調」的口號，抗議美方要求南韓大幅提高駐韓美軍防衛費分攤金額。

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事後，南韓警方到場把19名示威者帶離現場，同時以「建造物侵入」嫌疑逮捕17人、「建造物侵入未遂」罪嫌逮捕另外2名身在圍牆外的學生。根據警方19日的最新說法，當局已在19日之前釋放其中10人，但他們仍要繼續接受調查。

目前南韓已增派80警力至哈里斯官邸，讓協助保護住處安全的總人數來到110人左右。談及這起事件，美國大使館敦促韓方加強保護外交使團，因為這是過往13個月第2起的非法闖入事件。