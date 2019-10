抗議美提高駐軍費！首爾大學生翻牆闖駐韓大使官邸　韓警申請逮捕9人

▲外傳事發當下哈里斯正在青瓦台,出席南韓總統文在寅的外國大使招待會議。圖為抗議學生高舉布條。(圖/翻攝自臉書@univjinbo)

記者詹雅婷/綜合報導

韓美防衛費分擔特別協定(SMA)將於23日在夏威夷展開第2輪談判,但在雙方磋商會議展開之前,首爾18日一群大學生爬梯闖入美國駐南韓大使哈里斯(Harry Harris)官邸,抗議美方要求南韓分攤更多的駐軍防衛費用,事後遭到警方逮捕。首爾地方警察廳19日表示,將以涉嫌「非法侵入住宅」的罪名申請逮捕9名學生,其餘10人予以釋放,但會持續進行調查。

韓聯社報導,這群學生是南韓學運組織「韓國大學生進步聯合」的成員,當時一群人利用2把梯子翻牆闖入位在鐘路區的哈里斯大使官邸,手拿白底黑字的「要求增額5倍駐韓美軍支援經費的哈里斯快離開這片土地」示威布條,並高喊「絕對反對分攤金漲調」的口號,抗議美方要求南韓大幅提高駐韓美軍防衛費分攤金額。

事後,南韓警方到場把19名示威者帶離現場,同時以「建造物侵入」嫌疑逮捕17人、「建造物侵入未遂」罪嫌逮捕另外2名身在圍牆外的學生。根據警方19日的最新說法,當局已在19日之前釋放其中10人,但他們仍要繼續接受調查。

目前南韓已增派80警力至哈里斯官邸,讓協助保護住處安全的總人數來到110人左右。談及這起事件,美國大使館敦促韓方加強保護外交使團,因為這是過往13個月第2起的非法闖入事件。

Big shout out to Embassy guards & Seoul Metro Police Agency for responding to protesters who breached perimeter around my residence. 2nd incident in 13 months in Heart of Seoul. This time they tried to forcibly enter my home itself. 19 arrested. Cats are OK. Thanks @polinlove !